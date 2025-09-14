La lunga marcia, David Jonsson ha portato rispetto a Mark Hamill 'non rivolgendogli la parola'

David Jonsson sarà una delle star principali del nuovo adattamento cinematografico di un romanzo di Stephen King, La lunga marcia, diretto da Francis Lawrence.

Tra i protagonisti del film spicca Mark Hamill nel ruolo del Maggiore. Conosciuto per i suoi trascorsi nella saga di Star Wars, Hamill è un volto iconico nella storia del cinema e la sua presenza sul set non è affatto banale.

David Jonsson non ha mai rivolto la parola a Mark Hamill

"In realtà, non gli ho parlato affatto sul set" ha confessato Jonsson "Non gli ho detto una sola parola. Alcuni dei ragazzi l'hanno fatto, perché è Luke Skywalker, amico! Ma alcuni di noi no. Non in modo scortese, solo che ci sembrava giusto onorare il fatto che ci fosse una sorta di separazione" ha raccontato.

Cooper Hoffman in La lunga marcia

L'interazione sul set era limitata anche dal fatto che i due personaggi non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro: "Quella è stata probabilmente la cosa più difficile che abbia mai fatto in vita mia, perché Mark Hamill è semplicemente l'anima più gentile che si possa incontrare" ha elogiato "L'ho incontrato dopo che avevamo finito le riprese, e lui mi ha dato un abbraccio grande e ha iniziato a raccontarmi storie di Hollywood. Speravo non smettesse mai. È un'anima adorabile ed è assolutamente fenomenale nel film".

La storia della lunga marcia di Stephen King

La lunga marcia è il primo romanzo pubblicato da Stephen King con lo pseudonimo Richard Bachman; ambientato in un mondo distopico, racconta la storia di 100 adolescenti che partecipano ad una gara mortale.

Sono costretti a camminare ad una velocità prestabilita, in caso contrario verranno fucilati. L'unico che rimarrà vivo vincerà la lunga marcia. Il cast è composto da Mark Hamill, Cooper Hoffman, David Jonsson, Judy Greer, Charlie Plummer e Garrett Weiring.