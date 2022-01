A casa tutti bene, gli attori: “Solo Gabriele Muccino avrebbe potuto dirigere la serie”

A casa tutti bene: una scena della serie

Il film A casa tutti bene è stato uno dei successi cinematografici del 2018: più di 9 milioni di incasso, un Nastro d'argento speciale per il cast, che spazia da Pierfrancesco Favino a Sandra Milo, Stefano Accorsi e Stefania Sandrelli. Gabriele Muccino, sceneggiatore e regista, è rimasto affezionato alla famiglia Ristuccia, tanto da trasformarla in una serie, in onda su Sky e Now Tv.

In A casa tutto bene - La serie il capofamiglia Pietro (Francesco Acquaroli) ha reso grande il ristorante San Pietro e non vuole affidare la gestione ai tre figli, Carlo (Francesco Scianna), Sara (Silvia D'Amico) e Paolo (Simone Liberati). L'uomo si occupa anche della sorella Maria (Paola Sotgiu), che a sua volta ha due figli: Sandro (Valerio Aprea), che dimostra i primi segni di sindrome di Alzheimer, e Riccardo (Alessio Moneta), considerato inaffidabile da tutti e con problemi di gioco d'azzardo.

Rancori, segreti, gelosie: la famiglia Ristuccia non è proprio un'oasi di serenità. Gabriele Muccino ha detto che questa storia per lui è molto personale, perché è nata dal suo vissuto. Euridice Axen e Laura Andriani, interpreti di Elettra e Ginevra, ex moglie e nuova compagna di Carlo, che abbiamo incontrato a Roma insieme al resto del cast, sono d'accordo nel dire che nessun altro regista avrebbe potuto dirigere la serie: "È una storia sua, non può farla un altro. E non poteva dirigere un episodio lui e poi gli altri girati da registi diversi: la firma di Gabriele è così tanto importante, così tanto visibile, che non si può frammentare."

