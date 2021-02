9-1-1 stagione 4, la recensione: una nuova anormalità

9-1-1, stagione 4: una scena della serie

In questa recensione di 9-1-1 stagione 4, dal 16 febbraio su Fox Italia, ricordiamo che con i nuovi episodi del fortunato franchise generalista creato e guidato da Ryan Murphy, Brad Falchuck e Tim Minear entriamo dritti nella pandemia che ha colpito il mondo intero e anche la serialità generalista. La "nuova anormalità" raccontata è però più uno sfondo su cui si muovono i protagonisti, che sono il fulcro del racconto, anche se ci saranno conseguenze per tutti i personaggi.

LA NUOVA ANORMALITÀ

La diffusione della pandemia ha portato conseguenze per tutti i protagonisti: Athena dovrebbe riprendere gradualmente con un lavoro d'ufficio ma un terremoto di proporzioni inaspettate la costringerà a tornare sul campo senza passare dal via. Questo causa non poco stress a Bobby, a Michael (nel frattempo andato a convivere forse troppo presto con il nuovo interesse amoroso, il chirurgo David) e alla figlia May, che ritroviamo più determinata che mai a voler imparare da Maddie il lavoro di operatrice del 9-1-1, dato che i piani universitari sono saltati a causa del Covid e dell'aggressione subita dalla madre.

9-1-1, stagione 4: Jennifer Love Hewitt e Corinne Massiah in una scena della serie

Maddie dal canto suo è incinta e vorrebbe stare vicina a Chimney, ma lui è troppo preoccupato dei pericoli del virus per il feto e preferisce vivere separati, lasciandola con il fratello Albert e affidandosi alle videochiamate. Proprio la tecnologia insieme alla "madre terra" sono alcuni dei temi che vedremo affrontati tra le righe in questi nuovi episodi. Hen deve affrontare la scuola di medicina online e in presenza, mentre Buck ha un misterioso nuovo interlocutore virtuale di cui non vuole far sapere niente a nessuno, e potrebbe scoprire qualcosa di traumatico dal proprio passato. Viene così dato spazio a tutti i protagonisti anche se centrale pare essere il PTSD non solo di Athena ma anche quello di tutti rispetto alla pandemia in corso.

Le serie tv ai tempi del Covid-19: come la tv generalista affronta la pandemia

HARDER BETTER FASTER STRONGER

9-1-1, stagione 4: Angela Bassett in una scena della serie

La stagione 4 di 9-1-1 torna con casi al limite a cui i fan del franchise sono stati abituati fin dall'esordio, regalando sequenze memorabili e paradossali di grande pathos e suspence. Simbolicamente, ad esempio, nella premiere Murphy utilizza la distruzione della storica insegna di Hollywood, già a lui cara nella miniserie omonima di Netflix. Esagerazione è ancora una volta la parola d'ordine insomma. La serie conferma di mancare leggermente di coesione e chimica fra i personaggi fin dal suo esordio, ma negli anni è riuscita a costruire il proprio universo e a mantenerlo. Ancora una volta i casi di puntata sono molteplici, per non abbassare l'asticella e l'attenzione degli spettatori, per non soffermarsi troppo su una determinata metafora con le vite personali dei personaggi e anzi trovarne di diverse sullo stesso tema.