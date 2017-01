I migliori film e le serie TV del 2016, ecco le nomination da votare!

Come avevamo annunciato qualche giorno fa, oggi diamo ufficialmente il via ai Movieplayer.it Awards 2017, il nostro premio dedicato ai film e alle serie televisive che ci hanno conquistati e appassionati nel 2016. Anche in questa occasione la redazione di Movieplayer.it ha selezionato per voi una serie di candidature, cercando di accontentare un po' tutti i gusti, ma sarete proprio voi a decidere chi saranno i vincitori di quest'anno.

Vi ricordiamo che non è obbligatorio esprimere la propria preferenza per tutte le categorie, potete votare solo per alcune tra quelle elencate. Le uniche due categorie per le quali è obbligatorio esprimere la propria preferenza sono quelle per il Miglior Film e Miglior Serie TV. Si vota da oggi 4 gennaio fino al 10 gennaio compreso, i risultati saranno condivisi sul sito nel giro di pochi giorni e siamo certi che anche quest'anno i risultati faranno discutere.

Potete seguire tutte le fasi del premio iscrivendovi alla pagina evento di Facebook dedicata ai Movieplayer.it Awards! Non esitate ad esprimere le vostre preferenze e a condividere questa esperienza con i vostri amici... e vinca il migliore!

Oltre all'elenco delle candidature, qui trovate i link delle due pagine presso le quali esprimere il vostro voto.

Di seguito tutte le nomination televisive e cinematografiche!

