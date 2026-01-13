Zvanì: la trama, il cast e la durata del film ispirato alla vita di Giovanni Pascoli, stasera su Rai 1

È certamente uno dei poeti italiani più conosciuti (e più studiati), ma quello che andrà in onda stasera su Rai 1 sarà il suo lato più intimo. Zvanì - Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli è il TV movie, diretto da Giuseppe Piccioni, che ripercorre a ritroso la vita del poeta romagnolo, attraverso i ricordi della sorella Mariù.

La storia raccontata nel film su Giovanni Pascoli

La narrazione di Zvanì - Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli comincia nel 1912: Giovanni Pascoli è morto e un treno parte da Bologna per le sue esequie con studenti, autorità e parenti, tra i quali la sorella Maria, chiamata Mariù. Il viaggio riflette il lutto del paese, dove persone di tutte le classi sociali rendono omaggio al poeta del quale - attraverso i ricordi di Mariù - viene ripercorsa la vita.

Un'esistenza segnata da eventi luttuosi e da difficoltà: l'assassinio del padre, la giovinezza in povertà, l'impegno politico e il rapporto complicato con Giosuè Carducci. Ma, nonostante le difficoltà personali e politiche, Pascoli si laurea e, dopo anni, riabbraccia le sorelle.

Vivono insieme, ma le dinamiche familiari sono tese: Ida, più indipendente, lascia il fratello per cercare una vita propria. Giovanni, famoso ma infelice, si ritira con Mariù a Castelvecchio, dove il treno che lo porta alla sepoltura attraversa uno spazio surreale, con apparizioni misteriose, come nelle sue poesie.

Da Benedetta Porcaroli a Riccardo Scamarcio: il cast di Zvanì - Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli

Zvanì Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli: Federico Cesari, Benedetta Porcaroli, Liliana Bottone in un'immagine

Il protagonista, il poeta Giovanni Pascoli, nel film di Giuseppe Piccioni è affidato a Federico Cesari. Accanto a lui ci sono Benedetta Porcaroli e Liliana Bottone, rispettivamente interpreti delle sorelle Maria e Ida.

Luca Maria Vannuccini è Raffaele Pascoli, il fratello, mentre Riccardo Scamarcio e Margherita Buy, sono rispettivamente Pietro Cacciaguerra, signorotto di zona, sospettato dallo stesso Giovanni Pascoli dell'omicidio del padre, ed Emma Corcos, moglie del pittore Vittorio Corcos, amica di penna del poeta.

Zvanì: quanto dura e dove guardarlo

Con inizio previsto alle 21:30, subito dopo Affari Tuoi, Zvanì - Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli dura 110 minuti, e terminerà, dunque, entro le 23:40, quando su Rai 1 è prevista una nuova puntata di Porta a Porta. Trasmesso in prima visione stasera sull'ammiraglia RAI, sarà visibile anche in streaming, su RaiPlay, sia in contemporanea sia on demand, alla pagina dedicata nel catalogo.