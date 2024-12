Zorro: Jean Dujardin è Diego De La Vega nel trailer della nuova serie Paramount+

Paramount+ ha diffuso il trailer italiano di Zorro, nuova rivisitazione televisiva della leggenda che stavolta ha il volto di Jean Dujardin, Premio Oscar per The Artist.

Del cast fanno parte anche Audrey Dana, André Dussolier, Eric Elmosnino, Grégory Gadebois e il nostro Salvatore Ficarra del duo comico Ficarra e Picone. Gli episodi di questa nuova serie faranno il loro debutto su Paramount+ il prossimo 6 dicembre.

Cosa racconta la nuova versione di Zorro

Questa nuova iterazione del personaggio ci riporterà nel 1821. Don Diego de la Vega (Dujardin) diventa sindaco di Los Angeles per migliorare la sua amata città. Tuttavia, questa sta affrontando problemi finanziari a causa di un locale uomo d'affari, l'avido Don Emmanuel, e i suoi poteri come sindaco non bastano per combattere l'ingiustizia.

Sono 20 anni che Diego non usa la sua identità di Zorro, ma sembra che non abbia altra scelta che rispolverarla per il bene comune. Ma Diego fatica a bilanciare la sua doppia vita come Zorro e come sindaco, causando tensione nel suo matrimonio con Gabriella, che non è a conoscenza del suo segreto. Diego riuscirà a salvare il suo matrimonio e la sua sanità mentale nel caos?

Zorro: Wilmer Valderrama star della nuova serie Disney

Creata da Benjamin Charbit e Noé Debré, e da loro scritta insieme a Emmanuel Poulain-Arnaud, la serie è diretta da Jean-Baptiste Saurel e Emilie Noblet, e sarà composta da otto episodi in totale.

Gli altri Zorro in arrivo

Il leggendario personaggio rivivrà anche in una nuova serie Prime Video con protagonista Miguel Berardeau, già visto in Élite, mentre Disney+ è al lavoro sul remake della sua iconica serie anni '50 con protagonista Wilmer Valderrama (noto per i suoi ruoli in NCIS, That '70s Show). The CW, invece, aveva intenzione di rivisitare il personaggio in chiave femminile con Robert Rodriguez alla regia, ma quest'ultimo progetto pare sia naufragato.