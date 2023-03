Zorro: lo showrunner di Game of Thrones scriverà la nuova serie per Disney+

Uno degli autori di Game of Thrones è stato ingaggiato dalla Disney per reimmaginare la figura di Zorro in una nuova serie live-action.

Come riportato da Deadline, Bryan Cogman, ex-autore di Game of Thrones, è stato ingaggiato per scrivere, sceneggiare e produrre una nuova serie live-action su Zorro per Disney+.

La serie seguirà il privilegiato caballero Diego De La Vega che torna nella sua città natale, El Pueblo de Los Angeles, dopo una tragedia familiare. Lì scopre una cultura di corruzione e ingiustizia che lo porterà ad assumere il mantello del vigilante mascherato Zorro, il primo vero supereroe d'America.

Lo studio descrive Zorro come un'audace rivisitazione della serie classica della Disney (1957) per un pubblico moderno; un'avventura epica che affonda le sue radici nella ricca e variegata storia della California, ricca di umorismo, intrighi sinistri, intrecci romantici e brividi da cappa e spada.

Come già annunciato in precedenza, il protagonista sarà interpretato da Wilmer Valderrama, che sarà anche produttore esecutivo dello show.

Cogman ha lavorato per 10 anni e 8 stagioni alla serie fantasy di successo della HBO, Il trono di spade, concludendo la serie come produttore esecutivo e mettendo la firma su ben 11 episodi. Per il suo lavoro su GoT, Cogman ha ricevuto quattro Emmy Award, un Hugo Award, un Producer's Guild of America Award e 7 nomination al Writer's Guild Award.

Zorro: Wilmer Valderrama star della nuova serie Disney

Inoltre, è stato produttore consulente della prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere e ha scritto la sceneggiatura del prossimo remake in live-action de La spada nella roccia della Disney.