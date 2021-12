Zorro: Wilmer Valderrama star della nuova serie Disney

L'attore Wilmer Valderrama sarà il protagonista della nuova versione della serie Zorro, progetto in fase di sviluppo per Disney.

Le avventure di Zorro torneranno sul piccolo schermo con una nuova serie e l'iconico ruolo del protagonista sarà Wilmer Valderrama.

L'attore, conosciuto dal pubblico televisivo per aver recitato anche in NCIS, sarà coinvolto anche come produttore esecutivo del progetto in fase di sviluppo per Disney.

Wilmer Valderrama interpreterà Don Diego de la Vega e il suo alter ego Zorro. Gli eventi al centro degli episodi saranno ambientati in California.

Lo show originale aveva debuttato sugli schermi televisivi alla fine degli anni '50 e aveva come star Guy Williams, mentre tra gli interpreti c'erano anche Gene Sheldon, George J. Lewis e Henry Calvin.

Zorro, sul grande schermo, è stato interpretato recentemente da Antonio Banderas.

Ayo Davis, presidente di Disney Branded Television, ha dichiarato in un comunicato ufficiale che la nuova versione della serie avrà uno stile moderno e con sfumature stile telenovela, senza però rinunciare all'azione, ai drammi, alla tensione, e all'umorismo della versione originale di Zorro.

Wilmer, invece ha aggiunto che crescendo Zorro gli aveva fatto provare la sensazione che anche lui poteva essere un eroe, essendo di origine latinoamericana. La star ha sottolineato che considera un onore collaborare con Gary Marsh, a capo della Disney, e con il team dello studio per riportare sugli schermi un personaggio così iconico che conquisterà anche le prossime generazioni: "Altri bambini ptoranno ora sapere che anche loro possono essere degli eroi; è un sogno che diventa realtà".