Zorro: una serie tv sul vendicatore mascherato ma in versione femminile!

Zorro tornerà in una serie tv ma in una versione del tutto diversa dal solito, con una protagonista al femminile.

Zorro sta per tornare con una serie tv grazie alla CBS, ma stavolta in una versione al femminile con una protagonista donna, grazie a un adattamento realizzato da Alfredo Barrios Jr.

La CBS ha stretto un accordo a Propagate di Ben Silverman e Howard Owens in merito al rilancio televisivo di Zorro, una versione totalmente re-immaginata rispetto al classico che conosciamo, tanto che la protagonista sarà una donna.

L'azione sarà ambientata ai giorni nostri, con la protagonista che sarà Z, donna dalla forte discendenza di sangue guerriero, che intraprenderà il percorso da eroina per proteggere gli indifesi nella propria comunità. Il progetto è attualmente in corso di sviluppo alla NBC e rende tutti molto curiosi, soprattutto per quanto riguarda il nuovo personaggio di Zorro nell'età moderna, con una spada e un cavallo nelle strade del 2019.

Non è la prima volta che l'idea di un discendente di Zorro arrivi sul grande o piccolo schermo. Infatti, ricordiamo bene il film La Maschera di Zorro, in cui Antonio Banderas eredita il mantello dell'eroe mascherato proprio da Don Diego De La Vega, lo storico Zorro.

Oltre alla serie su Zorro, la Propagate sta sviluppando anche Home, sempre per NBC, scritto da Jorge Reyes, e una serie ancora senza titolo, sceneggiata da Melissa Scrivner-Love, in lavorazione al momento alla CBS.