Zootropolis 2: il divertente teaser trailer anticipa nuovi problemi per Judy e Nick

I simpatici Judy e Nick torneranno in azione nel film Zootropolis 2, in arrivo in autunno nelle sale, e online è stato condiviso il primo teaser trailer.

Disney Animation Studios ha condiviso online il teaser trailer di Zootropolis 2, l'atteso sequel del film animato che arriverà sugli schermi cinematografici dal 26 novembre.

Il video, a suon di musica, mostra i due protagonisti Nick e Judy, insieme a un nuovo personaggio, mentre cercano di fuggire, rivelando location inedite e personaggi coinvolti nel sequel.

Il ritorno dei due protagonisti

In Zootropolis 2 ritorneranno Judy Hopps e Nick Wilde, alle prese con un nuovo caso dopo che nel primo film hanno risolto il mistero che circondava delle inspiegabili sparizioni di vari animali.

Nella versione originale, oltre a Ginnifer Goodwin e Jason Bateman che danno voce ai nuovi protagonisti, sarà coinvolto anche Ke Huy Quan nella parte del serpente Gary.

Come svela il video promozionale pubblicato online, infatti, nel secondo capitolo della storia ci sarà spazio per creature che vivono nell'acqua e rettili.

Nel trailer viene anche introdotta un personaggio dagli occhi scintillanti, la cui identità è nascosta sotto un cappuccio.

Le star coinvolte in Zootropolis 2

Nel cast di doppiatori ci sono poi anche Fortune Feimster nella parte di Nibbles e Quinta Brunson che sarà la Dottoresa Fuzzby, una terapista quokka.

Shakira riprenderà invece il ruolo della cantante Gazelle che avrà un nuovo look e interpreterà nuovi brani musicali insieme al suo corpo di ballo composto da tigri.

Jared Bush ha scritto e diretto il sequel del film del 2016 che era stato realizzato da Rich Moore e Byron Howard. Zootropolis veva incassato oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo e aveva vinto l'Oscar e il Golden Globe come Miglior Film Animato.

Recentemente era stata poi realizzata una miniserie per Disney+ che ha riportato gli spettatori nel mondo degli animali protagonisti.

La sinossi del film

Judy e Nick si trovano sulle tracce di un grande mistero quando Gary De'Snake arriva a Zootropolis e mette sottosopra la città. Per risolvere il caso, i due, sotto copertura sono costretti ad avventurarsi in nuove e inaspettate aree di Zootropolis, dove la loro continua collaborazione viene messa alla prova come mai prima d'ora.

Il Chief Creative Officer Disney Animation e il regista Jared Bush ha dichiarato: "Siamo entusiasti di dare il bentornato a tutti nella stravagante ed entusiasmante città di Zootropolis e di portare il pubblico in un viaggio esilarante e selvaggio in zone che non abbiamo mai avuto l'occasione di visitare prima. Che si tratti delle paludi dei mammiferi semi-acquatici, delle vaste dune del deserto o di misteri ancora più grandi, i nostri eroi, Judy e Nick, incontreranno tanti nuovi amici e avranno l'occasione di scoprire ancora di più sul loro mondo, su loro stessi e sul nuovo serpente arrivato in città".

Il regista Byron Howard ha aggiunto: "Il trailer include la canzone originale 'ZUTU' del miglior gruppo techno di lemming di Zootropolis, i LEMEEENS. Freschi di tournée con la superstar Gazelle come suo opening act, i membri Hans-Peter, Gūnther, Spielt e il loro DJ, Spaß, hanno creato la canzone per celebrare l'occasione e dare il bentornato al mondo nella Città di Zootropolis!".