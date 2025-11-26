Zootropolis 2, previsto un debutto record al box-office: cosa dicono le prime reazioni sul sequel Disney?

Sono arrivate le prime reazioni della stampa al nuovo film d'animazione Disney che già prevede un incasso record al suo debutto nelle sale e probabilmente ci si aspetta uno dei migliori risultati dell'anno

È in arrivo un grande successo al botteghino. Il film d'animazione Disney Zootropolis 2 è sulla buona strada per diventare uno dei film con il maggior incasso al botteghino del 2025.

Il sequel punta a superare i 150 milioni di dollari negli Stati Uniti nei primi cinque giorni di programmazione, un risultato già di per sé impressionante. Tuttavia, è a livello internazionale che i numeri sembrano davvero sbalorditivi: secondo gli analisti, il film dovrebbe registrare un incasso di oltre 200 milioni di dollari solo in Cina. Sommando i biglietti venduti negli altri paesi, si prevede che entro domenica sera avrà incassato 500 milioni di dollari in tutto il mondo.

Sono cifre incredibili, soprattutto se confrontate con quelle di altri titoli del 2025. I film che finora hanno registrato gli incassi migliori dall'inizio dell'anno, Lilo & Stitch (361 milioni di dollari) e Un film Minecraft (313 milioni di dollari), non si avvicinano nemmeno lontanamente a quello che Zootropolis 2 dovrebbe incassare.

Zootropolis 2 : un'immagine del film

Le prime reazioni a Zootropolis 2 sono molto positive

Ora che l'embargo sulle prime recensioni è scaduto, potete leggere anche la nostra recensione di Zootropolis 2 e sondare quelle che sono le opinioni della testate specializzate negli Stati Uniti.

Il film ha attualmente un punteggio del 92% su Rotten Tomatoes e di 74 su Metacritic. In un anno che si è rivelato piuttosto deludente per il mondo dell'animazione, questi numeri saranno probabilmente sufficienti per accaparrarsi già l'Oscar al miglior film d'animazione (salvo sorprese).

"I dettagli sono abbaglianti e meritano di essere rivisti più volte", scrive Neil Minow di Roger Ebert.com. "La magia Disney traspare da ogni texture e movimento, e da un senso quasi vertiginoso di spazio e slancio. Ci sono inseguimenti in auto per le strade e uno in cui i personaggi viaggiano in metropolitana, non come nella London Underground ma in un tubo lungo chilometri e pieno d'acqua, ed è tutto visivamente abbagliante".

Zootropolis 2: Gary DéSnake in una foto

Non mancano le critiche più severe

Anche Peter Debruge di Variety è un fan, che apprezza il peso tematico del film insieme al suo splendore visivo. "Mentre il primo film parlava di questi due personaggi che imparavano a fidarsi l'uno dell'altro, il sequel riguarda l'obiettivo più complicato del rispetto reciproco", osserva.

Il giudizio più severo viene da Peter Bradshaw del Guardian, che assegna al film solo due stelle. "Non è intelligenza artificiale, ma potrebbe anche esserlo", scrive a proposito di Zootropolis 2. "Ci sono alcune risate... ma sono generate algoritmicamente e approvate dall'azienda. È il tipo di film che si mette su un iPad per tenere tranquilli i bambini durante un lungo viaggio in aereo o in treno; non c'è nulla di male in questo, ovviamente, ma mancano il cuore e l'anima".