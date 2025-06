Zootropolis 2: le immagini inedite svelano anche uno dei nuovi arrivi tra i personaggi

Walt Disney Animation Studios ha condiviso online nuove immagini del film Zootropolis 2, in arrivo nei cinema di tutto il mondo a novembre.

Le anticipazioni condivise online svelano inoltre un nuovo personaggio e un divertente momento con al centro i due protagonisti, Judy Hopps e Nick Wilde.

Il nuovo personaggio

Tra le new entry nel secondo capitolo della storia ci sarà infatti il sindaco Winddancer, descritto come un 'attore che è diventato politico'.

La seconda immagine di Zootropolis 2 mostra invece Judy Hopps e Nick Wilde accanto a Nibbles, personaggio che nella versione originale ha la voce di Fortune Feimster.

Al festival di Annecy, il regista e sceneggiatore Jared Bush ha anticipato che nel sequel i due protagonisti fanno parte del dipartimento di polizia della città e lavorano insieme. Lo spunto narrativo alla base della storia sarà chiedersi se questi due animali, che sono così diversi, hanno realmente il necessario per rimanere insieme a lungo.

Tra i nuovi attori coinvolti nel cast ci sarà anche Jean Reno che darà voce a un agente della polizia di Zootropolis.

Cosa racconterà Zootropolis 2

Nella versione originale dell'atteso sequel animato, oltre a Ginnifer Goodwin e Jason Bateman che danno voce ai nuovi protagonisti, sarà coinvolto anche Ke Huy Quan nella parte del serpente Gary.

Tra i doppiatori spazio poi a Quinta Brunson che sarà la Dottoresa Fuzzby, una terapista quokka, e a Shakira che riprenderà invece il ruolo della cantante Gazelle che avrà un nuovo look e interpreterà nuovi brani musicali insieme al suo corpo di ballo composto da tigri.

La sinossi ufficiale condivisa dalla Disney anticipa che Judy e Nick si trovano sulle tracce di un grande mistero quando Gary De'Snake arriva a Zootropolis e mette sottosopra la città. Per risolvere il caso, i due, sotto copertura sono costretti ad avventurarsi in nuove e inaspettate aree di Zootropolis, dove la loro continua collaborazione viene messa alla prova come mai prima d'ora.