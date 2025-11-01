Zootropolis 2, Michela Giraud entra nel cast vocale: ecco quale personaggio doppierà

L'attrice e comica romana è entrata nel cast di doppiatori d'eccezione del nuovo film Disney, sequel del grande successo del 2016 che sarà nelle sale dal 26 novembre prossimo

Durante la finale di Italia's Got Talent che è stata trasmessa in diretta ieri sera per la prima volta su Disney+, Michela Giraud ha annunciato la sua partecipazione al cast vocale italiano di Zootropolis 2, il nuovo film d'animazione Walt Disney Animation Studios in arrivo nelle sale il 26 novembre.

L'attrice e comica romana presterà la voce al personaggio di Nibbles Maplestick, una rustica e stravagante castorina che conduce un podcast, "Squame e Trame del Mistero", in cui esplora cospirazioni, misteri sui rettili e voci sulle creature delle zone paludose del suo quartiere, Mercato Pantano.

Michela Giraud è nel cast di Zootropolis 2

Cosa racconta l'atteso sequel della Disney?

In Zootropolis 2, i poliziotti alle prime armi Judy Hopps e Nick Wilde si trovano sulle tracce di un grande mistero quando Gary De'Snake arriva a Zootropolis e mette sottosopra la città animale.

Per risolvere il caso, i due, sotto copertura, sono costretti ad avventurarsi in nuove e inaspettate aree della città, dove la loro continua collaborazione viene messa alla prova come mai prima d'ora. Il film è diretto dal team vincitore dell'Oscar composto dal Disney Animation chief creative officer Jared Bush e Byron Howard e prodotto da Yvett Merino.

Anche Dwayne Johnson nel cast di doppiatori originali

I nuovi personaggi annunciati dalla Disney avranno infatti le voci di Dwayne Johnson, Auli'i Cravalho, Rachel House e David Fane di Oceania; Josh Gad che è conosciuto per il ruolo del pupazzo di neve Olaf in Frozen - Il regno di ghiaccio; Anika Noni Rose che era stata la protagonista del film La principessa e il ranocchio; e dei membri del cast di Encanto Stephanie Beatriz, Wilmer Valderrama, e John Leguizamo.

The Rock avrà la parte del dik-dik Zeke che incontrerà Judy e Nick dopo un inseguimento ad alta velocità che finirà male. Cravalho sarà invece Anti-Venom Pen, antidoto al veleno di Gary De'Snake.