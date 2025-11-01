Zootropolis 2, Michela Giraud entra nel cast vocale: ecco quale personaggio doppierà

Durante la finale di Italia's Got Talent che è stata trasmessa in diretta ieri sera per la prima volta su Disney+, Michela Giraud ha annunciato la sua partecipazione al cast vocale italiano di Zootropolis 2, il nuovo film d'animazione Walt Disney Animation Studios in arrivo nelle sale il 26 novembre.
L'attrice e comica romana presterà la voce al personaggio di Nibbles Maplestick, una rustica e stravagante castorina che conduce un podcast, "Squame e Trame del Mistero", in cui esplora cospirazioni, misteri sui rettili e voci sulle creature delle zone paludose del suo quartiere, Mercato Pantano.
Cosa racconta l'atteso sequel della Disney?
In Zootropolis 2, i poliziotti alle prime armi Judy Hopps e Nick Wilde si trovano sulle tracce di un grande mistero quando Gary De'Snake arriva a Zootropolis e mette sottosopra la città animale.
Per risolvere il caso, i due, sotto copertura, sono costretti ad avventurarsi in nuove e inaspettate aree della città, dove la loro continua collaborazione viene messa alla prova come mai prima d'ora. Il film è diretto dal team vincitore dell'Oscar composto dal Disney Animation chief creative officer Jared Bush e Byron Howard e prodotto da Yvett Merino.
Anche Dwayne Johnson nel cast di doppiatori originali
I nuovi personaggi annunciati dalla Disney avranno infatti le voci di Dwayne Johnson, Auli'i Cravalho, Rachel House e David Fane di Oceania; Josh Gad che è conosciuto per il ruolo del pupazzo di neve Olaf in Frozen - Il regno di ghiaccio; Anika Noni Rose che era stata la protagonista del film La principessa e il ranocchio; e dei membri del cast di Encanto Stephanie Beatriz, Wilmer Valderrama, e John Leguizamo.
The Rock avrà la parte del dik-dik Zeke che incontrerà Judy e Nick dopo un inseguimento ad alta velocità che finirà male. Cravalho sarà invece Anti-Venom Pen, antidoto al veleno di Gary De'Snake.