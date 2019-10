Zombieland: Doppio Colpo e The Walking Dead: Emma Stone aveva proposto un crossover

Zombieland: Doppio Colpo e The Walking Dead: per Emma Stone un crossover tra il sequel del film e la popolare serie TV targata AMC della quale è appena iniziata la decima stagione, potrebbe funzionare.

Come riporta ComicBookMovie, Emma Stone (nome in codice Wichita) avrebbe proposto a Ruben Fleischer, regista di Zombieland 2, una sorta di mini-crossover con il popolare show televisivo a tema zombie, The Walking Dead.

"Emma ha avuto quest'idea divertente di far incontrare i nostri eroi con alcuni membri del cast di The Walking Dead di passaggio per là, nella desolata landa post-apocalittica che stanno attraversando anche loro. Ma non siamo riusciti a farlo".

In ogni caso, Fleischer non sembra rammaricarsene troppo, in quanto averli nel film sarebbe stato "un po' troppo Scooby-Doo, come se dal nulla fossero venuti fuori gli Harlem Globetrotters (una squadra di basket, apparsa anche nella serie animata, che si esibisce combinando fattori comici e teatrali all'atletismo)".

Peccato, però; sarebbe stato sicuramente divertente vedere interagire, anche solo per un attimo, il Negan di Jeffrey Dean Morgan e il Tallahassee di Woddy Harrelson.

Zombieland: Doppio Colpo sarà nelle sale italiane dal 14 novembre.