Zombieland: Doppio Colpo, svelato il secondo trailer in italiano

Zombieland: Doppio Colpo, in esclusiva il nuovo scatenato secondo trailer in italiano che mostra i nostri eroi a caccia di zombie.

Svelato il secondo trailer di Zombieland: Doppio Colpo, sequel del fortunato Benvenuti a Zombieland.

Il trailer mostra il modo in cui i protagonisti stanno affrontando l'apocalisse zombie e pericoli sempre più terrificanti, oltre a regalare nuove taglienti battute tra politica, rapporti in "famiglia" in evoluzione, esplosioni e momenti difficili affrontati durante un viaggio ricco di sorprese che li conduce anche alla Casa Bianca.

Zombieland: Doppio colpo, prodotto da Sony Pictures, e diretto da Ruben Fleischer, vede il ritorno delle star Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone e Abigail Breslin. Tra i nuovi interpreti ci saranno invece Zoey Deutch e Rosario Dawson.

Ecco anche il trailer in lingua originale:

Il plot di Zombieland: Doppio colpo si svolge in un mondo in cui i cacciatori di zombie devono affrontare nuovi tipi di morti viventi che si sono evoluti rispetto al primo capitolo della storia, oltre a un gruppo di sopravvissuti tra gli esseri umani.

La sceneggiatura è firmata da Paul Wernick e Rhett Reese, già autori di Deadpool.

L'uscita italiana di Zombieland: Doppio colpo è fissata al 14 Novembre.