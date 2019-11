Zombieland Doppio colpo: aiutaci a trovare nuove regole di sopravvivenza

In occasione dell'uscita di Zombieland: Doppio Colpo, Movieplayer invita i fan a cimentarsi nella ricerca di nuovi, ingegnosi modi per sopravvivere ad un'Apocalisse Zombie! Al più creativo, in palio la locandina autografata dal cast e la partecipazione al video online dal 14 novembre.

Zombieland: Doppio colpo: Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin, Emma Stone in una scena del film

Fantasia, ingegno, astuzia... Le regole di Columbus possono non bastare per resistere e sopravvivere. In occasione dell'uscita del film Zombieland: Doppio colpo il 14 novembre, Movieplayer.it ha pensato di coinvolgere tutti gli appassionati. Oltre a garantirsi la sopravvivenza, il più ingegnoso avrà la possibilità di comparire in un video di Movieplayer.it e di ricevere la locandina con autografi originali del cast e del Regista.

Realizza un breve video (max. 1 minuto) con i tuoi 5 consigli di sopravvivenza da lasciare ad amici e parenti mentre l'Apocalisse Zombie è alle porte. A giudicarti saranno... lo scoprirai solo se sopravvivi! Il migliore video sarà inserito in una clip di Movieplayer.it che approfondisce le regole di sopravvivenza a Zombieland. La clip sarà distribuita su Facebook e Instagram e tu ne sarai il protagonista!

Inviate le vostre proposte a redazione@movieplayer.it, mettendo come oggetto della mail Contest - Nuove Regole a Zombieland!

Ma non solo! Il prescelto riceverà la locandina originale del film autografata dal cast e il regista! Se invece sei pigro o affetto da un blocco creativo e devi rinunciare a tutto questo, non ti resta che vedere Zombieland: Doppio colpo dal 14 novembre al cinema.