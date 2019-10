Zombieland: Doppio colpo, l'atteso sequel in anteprima a Lucca Comics & Games 2019!

Zombieland: Doppio colpo arriva a Lucca Comics & Games 2019, l'anteprima è prevista per il 2 novembre nel corso della Maratona Zombieland, con tantissime novità!

Zombieland: Doppio colpo verrà mostrato in anteprima al pubblico del Lucca Comics & Games 2019 il 2 novembre!

Tante le attività previste per promuovere l'uscita del sequel, in sala dal 14 novembre, distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia e prodotto da Sony Pictures International.

Zombieland: Doppio colpo, i protagonisti in un campo di grano

In occasione del Lucca Comics&Games verrà proposta ai fan e ai visitatori del Comicon una serie di appuntamenti dedicati al mondo di Zombieland. Divenuto nel corso degli anni un cult movie, per la prima volta dopo 10 anni verrà proiettato sul grande schermo Benvenuti a Zombieland, in esclusiva per il pubblico di Lucca.

A seguire l'anteprima dell'attesissimo sequel Zombieland: Doppio colpo, diretto ancora una volta da Ruben Fleischer e scritto da Rhett Reese & Paul Wernick.

Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin ed Emma Stone tornano protagonisti di questa irriverente avventura on the road, divenuta un'icona del genere comedy/horror. Ad accompagnare il cast da Oscar, alcune "new entry" - Rosario Dawson, Thomas Middleditch e Luke Wilson - a sorpresa, la riconferma di un importante cameo...

Appuntamento per la maratona Zombieland alle ore 17 di sabato 2 novembre al Cinema Astra di Lucca. REGOLA #: Zombie first.

La maratona sarà preceduta da una Zombie Walk a cui parteciperanno cosplayer, fan della saga e zombie lover, in rigoroso dress code da "non-morto", pronti ad invadere la città e ad assicurarsi l'accesso prioritario alle due proiezioni. Appuntamento per i partecipanti della Zombie Walk è alle ore 16, 2 novembre, in Piazza San Michele. Punto di ritrovo: Zombie-striker a lato del Padiglione Warner Bros.

Per l'intera durata della manifestazione, lo Zombie-striker darà la possibilità a tutti gli ospiti di testare la propria abilità di ammazza-zombie e scoprire le regole della sopravvivenza a Zombieland.