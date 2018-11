Zombieland 2: Zoey Deutch nel cast del sequel!

Zombieland avrà un sequel prodotto dalla Sony e nel cast del progetto diretto dal regista Ruben Fleischer ci sarà anche l'attrice Zoey Deutch.

Il film riporterà sul grande schermo i personaggi interpretati nel 2009 da Emma Stone, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg e Abigail Breslin.

Nel nuovo capitolo della storia, che si svolgerà in varie località degli Stati Uniti, i cacciatori di zombie devono affrontare molti nuovi tipi di "non morti", specie che si è evoluta nel tempo, e persino alcuni esseri umani sopravvissuti all'apocalisse. I protagonisti, tuttavia, saranno più in difficoltà nel fare i conti con la loro strana e bizzarra famiglia.

Zoey avrà il ruolo di una ragazza di cui si innamora Columbus, il personaggio affidato a Eisenberg.

La sceneggiatura è firmata da Paul Wernick e Rhett Reese, coinvolti anche come produttori esecutivi insieme a Gavin Polone.

Il sequel, le cui riprese inizieranno nei primi mesi del 2019, arriverà nei cinema di tutto il mondo nell'ottobre 2019.