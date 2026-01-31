Sundance 2026: Josephine di Channing Tatum ha vinto il Grand Jury Prize

Il film di Beth de Araújo è stato premiato al festival del cinema indie fondato da Robert Redford e in scena a Park City, nello Utah.

Josephine, il dramma familiare di Beth de Araújo, con protagonisti Channing Tatum, Gemma Chan e il debuttante Mason Reeves, ha vinto il Grand Jury Prize al Sundance Film Festival 2026, oltre al premio del pubblico per il cinema narrativo statunitense.

Al contempo, Nuisance Bear ha vinto il premio dedicato ai documentari USA. Diversi lungometraggi vincitori a Park City hanno già attirato l'attenzione dei distributori, come accade in questi casi, interessati a portarli nelle sale o in streaming.

La storia personale in Josephine e l'impatto del turismo sugli orsi in Nuisance Bear

La regista Beth de Araújo ha attinto alla sua storia personale per la trama del film, che racconta la storia di una ragazza che diventa, suo malgrado, testimone di un crimine. Visibilmente commossa, de Araújo ha ringraziato il la platea: "Grazie al pubblico per tenermi occupata. Il cinema è la mia chiesa, ed è bellissimo venire qui a ricevere questo premio da voi".

Nuisance Bear è invece un'analisi dell'impatto che il turismo e altre attività antropiche stanno avendo sulla vita degli orsi polari a Churchill, nella regione di Manitoba. To Hold a Mountain ha invece ottenuto il premio per il miglior documentario cinematografico a livello globale: è la storia di una madre e di una figlia che lottano per impedire che la loro montagna ricca di significato per la famiglia venga trasformata in un campo di addestramento militare della NATO.

Infine, Shame and Money, un film drammatico che racconta la storia di una coppia kosovara che perde i propri mezzi di sostentamento, ha vinto il Grand Jury Prize per il cinema mondiale.

L'attacco all'amministrazione Trump al Sundance

È intervenuto anche David Alvarado, regista di American Pachuco: The Legend of Luis Valdez, che ha vinto il premio del pubblico per il doc statunitense: "Mentre questo governo attacca i concetti di diversità, voglio che questo film dimostri che la diversità non è una parolaccia e non lo sarà mai".

La giuria 2026 del Sundance Film Festival che ha premiato il film con Channing Tatum includeva Janicza Bravo, Nisha Ganatra e Azazel Jacobs per la competizione drammatica statunitense; Natalia Almada, Justin Chang e Jennie Livingston per la competizione documentari statunitensi; Ana Katz, So Yong Kim e Tatiana Maslany per la competizione drammatica di cinema mondiale; Toni Kamau, Bao Nguyen e Kirsten Schaffer per la competizione documentari di cinema mondiale; A.V. Rockwell, Liv Constable-Maxwell e Martin Starr per la competizione dei cortometraggi; e John Cooper e Trevor Groth per la sezione NEXT.