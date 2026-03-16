Zia Gladys vince l'Oscar: Amy Madigan premiata per Weapons 40 anni dopo la prima candidatura

Con I peccatori e Weapons, l'horror ha fatto la storia agli Oscar 2026. Spettatori eccitati, ma mai quanto Amy Madigan, che ha finalmente potuto alzare al cielo la statuetta per il ruolo della raccapricciante Zia Gladys 40 anni dopo la prima candidatura.

E il suo personaggio, la strega dagli occhiali giganteschi e dai capelli di fuoco, è l'arma segreta dell'horror di Zack Cregger che ha terrorizzato il pubblico di mezzo mondo incassando 270 milioni di dollari e conquistando il plauso della critica (e dell'Academy).

Amy Madigan nei panni di Zia Gladys

Un Oscar "terrificante" per Amy Madigan: quali record ha battuto?

Amy Madigan ha avuto la meglio sulle rivali Teyana Taylor (Una battaglia dopo l'altra), Wunmi Mosaku (I peccatori), Elle Fanning (Sentimental Value) e Inga Ibsdotter Lilleaas Sentimental Value).

"È fantastico!", ha esclamato l'attrice nel suo discorso di ringraziamento per poi aggiungere ridendo di aver improvvisato il discorso la sera prima mentre si depilava le gambe, nonostante indossasse dei pantaloni alla cerimonia.

Madigan ha detto che la stampa le ha chiesto ripetutamente cosa ci fosse di diverso in questa nomination rispetto alla prima di diversi decenni fa, ottenuta nel 1986 per il dramma di Bud Yorkin Due volte nella vita.

"La differenza è che ho questo omino d'oro", ha scherzato.

A 75 anni, Amy Madigan ha stabilito il record per l'intervallo più lungo tra due nomination, 40 anni dopo la prima candidatura del 1986. Inoltre è diventata l'attrice più anziana ad aver vinto nella categoria non protagonista.

Chi è Zia Gladys di Weapons?

Come svela la nostra recensione di Weapons, Zia Gladys è la villain del film che perturba la tranquillità di una cittadina di provincia americana sconvolta dalla scomparsa di un gruppo di bambini, compagni di classe alle elementari. Il regista Zach Cregger ha rivelato le origini di Zia Gladys, svelando l'ispirazione parzialmente autobiografica di quella che si è rivelata una delle pellicole più originali della passata annata cinematografica.

Nel suo discorso, Amy Madigan ha ringraziato Zack Cregger per averle scritto un "ruolo da sogno" e l'attore Ed Harris, suo marito da oltre 40 anni, per il suo sostegno.

"È con me da sempre, e questo è un tempo lunghissimo", ha detto. "Niente di tutto questo avrebbe senso se lui non fosse al mio fianco".

Il ruolo di Zia Gladys in Weapons è ormai entrato nel costume tanto che lo stesso conduttore della cerimonia, Conan O'Brien, ha parodiato il suo personaggio nel monologo di apertura, correndo con una scia di bambini dietro di sé attraverso vari film candidati all'Oscar, da I peccatori a KPop Demon Hunters (in versione animata). Scoprite tutti i vincitori degli Oscar 2026.