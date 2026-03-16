Conan O'Brien diventa zia Gladys nel video di apertura degli Oscar 2026

Il video con cui si sono aperti gli Oscar 2026 ha visto Conan O'Brien, il conduttore della serata di consegna dei premi dell'Academy, trasformarsi in zia Gladys, la protagonista di Weapons.

Truccato e con la stessa parrucca di Amy Madigan che, poco dopo ha conquistato l'ambita statuetta, la star del piccolo schermo è stato mostrato mentre si lamenta per il make up eccessivo e si ritrova poi alle prese con un gruppo di ragazzini impazziti che lo insegue.

Cosa accade nel video di apertura degli Oscar 2026

Il filmato ideato per aprire la serata degli Oscar ha quindi mostrato Conan O'Brien che, fuggendo, entra nei film nominati in questa annata, passando dalla pista di Formula 1 al giocare a ping pong con Timothée Chalamet in Marty Supreme.

Il conduttore rovina poi il monologo di Amleto a teatro, si fa aiutare da Benicio del Toro, star di Una battaglia dopo l'altra, appare in versione animata in stile KPop Demon Hunters, affronta Stellan Skarsgaard che viene criticato come padre, si mette alla prova in versione cantante davanti ai protagonisti del film I Peccatori, e continua a correre arrivando quindi sul red carpet degli Oscar.

Ecco il video:

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il ritorno di Conan sul palco dei premi

La 98ª edizione degli Oscar, che stanno venendo trasmessi in diretta su Rai1 dal Dolby Theatre di Los Angeles, hanno segnato il ritorno di O'Brien alla conduzione dopo i buoni ascolti ottenuti nel 2025.

La serata, un anno fa, aveva attirato un massimo quinquennale sia in termini di telespettatori totali (19,69 milioni) che nella fascia di adulti 18-49 (4,54 di rating) e si sono classificati come la trasmissione di intrattenimento di prima serata numero 1 sia in termini di telespettatori totali che di adulti per la stagione 2024-25.

L'ultima edizione ha inoltre generato 104,2 milioni di interazioni totali sui social, classificandosi come il programma televisivo più seguito della stagione, superando per la prima volta sia i Grammy (102,2 milioni) che il Super Bowl (62,4 milioni).