Zeudi Di Palma, a Belve la verità sui 50.000 euro dei fan (che non sono andati in beneficenza)

Ieri sera, martedì 7 aprile, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani e trasmesso in prima serata su Rai 2. Tra gli ospiti della serata anche Zeudi De Palma, diventata nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione alla diciottesima edizione del Grande Fratello, andata in onda tra il 2024 e il 2025.

Il fenomeno social e il sostegno dei fan

Attorno all'ex Miss Italia, durante la sua esperienza nel reality, si è creata una fanbase molto ampia, da alcuni definita anche particolarmente agguerrita, pronta a difenderla dalle critiche. I cosiddetti Zeudiners hanno sostenuto De Palma in ogni modo, anche economicamente.

Dopo la sua eliminazione durante la finale del Grande Fratello, dove si è classificata quinta, i fan hanno organizzato una raccolta fondi con l'obiettivo di raggiungere i 50mila euro, cifra che avrebbe ricevuto in caso di vittoria. Un risultato che, secondo i sostenitori, avrebbe meritato, anche se il pubblico ha invece premiato Helena Prestes nel televoto eliminatorio.

Zeudi Di Palma al Grande Fratello

La raccolta fondi dopo il Grande Fratello per risarcirla della mancata vittoria

La raccolta, criticata da molti e finita anche sotto l'attenzione del Codacons, è effettivamente arrivata sul conto di Zeudi De Palma. Ospite a Belve, la giovane ha chiarito come ha utilizzato il denaro. Nessuna beneficenza, come inizialmente ipotizzato, ma un investimento su sé stessa: una parte è stata accantonata per pagare le tasse, mentre un'altra è stata destinata alla formazione. "Mi piacerebbe intraprendere un corso di recitazione", ha dichiarato.

Francesca Fagnani

Il lavoro da tatuatrice e le critiche sui prezzi

Nel corso dell'intervista, Zeudi ha anche risposto alle critiche sui prezzi del suo studio di tatuaggi, dove una seduta media costerebbe circa 300 euro: "L'arte non ha prezzo", ha affermato. Ha poi raccontato un episodio curioso, rivelando che l'ex fidanzato di Chanel, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, le avrebbe chiesto un tatuaggio decisamente particolare "mi ha chiesto di tatuargli una vagina", una confidenza che probabilmente il diretto interessato avrebbe preferito restasse privata.

Il rapporto con i fan: tra sostegno e accuse

Sull'atteggiamento aggressivo di alcuni suoi sostenitori, Zeudi ha preso le distanze: "Non ho il guinzaglio, non posso costringerli a fare qualcosa. Potrei vivere anche senza il sostegno dei miei fan e tornare al niente". Resta però il fatto che in molti le hanno rimproverato di non aver mai condannato pubblicamente certi comportamenti troppo accesi da parte della sua fanbase nei confronti di terzi. Sulla sua situazione sentimentale ha detto "Il 2026 è iniziato bene", pochi giorni fa Zeudi ha pubblicato le foto con la sua fidanzata.