Elena Santarelli shock su Emilio Fede a Belve: "Licenziata dopo un no a cena"

Nell'ultima puntata della stagione di Belve, tra gli ospiti c'è stata Elena Santarelli, che ha ripercorso diversi momenti della sua carriera televisiva, tra occasioni mancate, stereotipi subiti e ricordi personali. Nel corso dell'intervista ha raccontato anche un aneddoto spiacevole legato al giornalista Emilio Fede, offrendo la sua versione del suo licenziamento dal TG4.

Il pregiudizio legato all'immagine e le occasioni mancate

Nel corso dell'intervista, Santarelli ha spiegato di aver spesso percepito un pregiudizio legato al suo aspetto fisico: "Mi hanno fatta parlare poco e mi hanno sottovalutata. Alta, bionda, il classico stereotipo, pensavano sempre che non sarei stata in grado di dare di più. Andare oltre non sarebbe stato male", ha spiegato, sottolineando come questa immagine abbia in parte condizionato alcune opportunità professionali.

Tra gli episodi citati, anche un provino per la conduzione de Le Iene: Santarelli ha raccontato di aver partecipato a una puntata pilota ricevendo anche i complimenti da Davide Parenti, ma di non essere stata poi confermata. "Mi hanno preferito Belén", ha ricordato.

Elena Santarelli e Francesca Fagnani

Cinema e scelte di casting: il caso "Una moglie bellissima"

L'attrice e conduttrice ha poi menzionato anche un altro mancato ruolo al cinema, nel film Una moglie bellissima di Leonardo Pieraccioni, spiegando che la parte fu affidata a Laura Torrisi. Con tono più conciliante ha aggiunto: "Alla fine Laura e Pieraccioni si sono fidanzati e hanno avuto una figlia, ha trionfato l'amore, il destino voleva così".

Il racconto su Emilio Fede e il licenziamento dal TG4

Uno dei passaggi più intensi dell'intervista riguarda però il suo ruolo televisivo come "meteorina" al TG4. Santarelli ha raccontato che, a suo dire, una sua mancata disponibilità a un invito a cena avrebbe avuto conseguenze sulla sua permanenza in redazione: "Secondo me mi ha licenziata ingiustamente dopo poco tempo che lavoravo. Penso sia successo perché ho rifiutato un invito galante a cena", ha dichiarato, riferendosi al giornalista Emilio Fede.

"Facevo la meteorina, ero agli inizi. Dopo dieci giorni è finita e sono diventata meteora. Lui mi ha invitata a cena, ma ho detto di no. Dopo non sono stata richiamata", ha aggiunto Santarelli. Nel corso della conversazione, la conduttrice ha anche affrontato momenti molto più intimi della sua vita privata, tra cui il sollievo vissuto quando il figlio è stato dichiarato guarito dopo una malattia importante, sottolineando quanto quell'esperienza abbia segnato profondamente la sua vita.