Grande Fratello, Zeudi De Palma sulla sua bisessualità: "Uomini o donne? Ecco verso chi sono proiettata"

Zeudi De Palma, ex Miss Italia e protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello, torna a parlare apertamente della sua sessualità. La giovane napoletana, che già durante il suo percorso nella Casa aveva raccontato di aver fatto coming out con la famiglia nel 2020, si è confessata in una recente diretta su TikTok rispondendo alle domande dei fan.

Zeudi De Palma torna a parlare della sua sessualità

L'ex gieffina ha chiarito le sue preferenze con grande sincerità: "Tendenzialmente sono più attratta dalle donne, e l'ho sempre detto. Mi sono innamorata di una donna, mai di un uomo. Quindi mi viene da dire questo. Ma mai dire mai. Non escludo la possibilità che ci possa essere un uomo nella mia vita. Però la verità è che sono proiettata alla ricerca di una donna. Ho provato dei sentimenti solo per una ragazza".

Smentito il gossip su Nicola: "Solo un amico"

Nelle ultime settimane, alcuni rumor avevano ipotizzato un legame sentimentale con Nicola, un amico, come lo ha definito lei. Zeudi, però, ha voluto fare chiarezza: "Nicola è mio amico, condividiamo la passione per i tatuaggi e in questo momento siamo in vacanza insieme. Forse è per questo che hanno iniziato a dire che fosse il mio fidanzato, ma sappiate che è solo amicizia. Purtroppo non è il mio fidanzato... anzi, se volete cercarmi una fidanzata è meglio!".

Helena e Zeudi nel confessionale

Single a tre anni e in cerca di autenticità

La modella ha rivelato che la sua ultima relazione risale a tre anni fa e di desiderare un amore vero, lontano dalle dinamiche dei social: "Inizierò a fare le live 'cercasi una ragazza'. Scherzi a parte, io non rispondo mai alle persone che mi corteggiano online. Vorrei che tutto accadesse dal vivo, non voglio conoscere la persona giusta sui social. Però, mai dire mai nella vita".

Il percorso al Grande Fratello e la fanbase delle Zeudiners

Durante la sua esperienza nella Casa, Zeudi aveva fatto molto parlare di sé per il rapporto speciale con Helena Prestes. L'intesa tra le due aveva acceso le speranze dei fan, tanto da portare alla nascita di una fanbase affiatatissima: le cosiddette Zeudiners.

Proprio questa community, però, è finita spesso sotto accusa per atteggiamenti considerati tossici: i supporter più accaniti avrebbero infatti minacciato pesantemente chiunque osasse criticare la loro beniamina, arrivando persino a rivolgersi contro Helena quando quest'ultima, dentro la Casa, si è legata sentimentalmente a Javier Martinez. I due stanno ancora vivendo una bella storia d'amore lontano dalle telecamere, tanto che la modella ha rinunciato a offerte di lavoro dall'estero per stare al fianco del pallavolista.