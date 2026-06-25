Zendaya "fa scandalo" per una maglietta di Spider-Man da 35 dollari: "Lo stile non è sempre costoso"

Quando c'è Zendaya sul red carpet, il pubblico si aspetta abiti d'alta moda, pezzi d'archivio introvabili e look destinati a diventare virali. Eppure, questa volta, l'attrice ha deciso di sorprendere tutti facendo esattamente il contrario. Durante il photocall parigino di Spider-Man: Brand New Day, tappa del tour promozionale del nuovo capitolo dedicato all'Uomo Ragno, la vincitrice dell'Emmy si è presentata con un outfit tanto semplice quanto efficace: una larga t-shirt nera vintage con l'immagine di Spider-Man stampata sul davanti, di circa 35 dollari. Che scandalo!

Perché ogni look di Zendaya diventa un evento

Niente abiti couture, niente creazioni su misura o accessori milionari. Solo una maglietta acquistata online per appena 34,99 dollari. A rivelarlo è stato il suo storico stylist Law Roach, che attraverso le Instagram Stories ha condiviso lo screenshot dell'inserzione eBay da cui proveniva il capo. "Lo stile non deve sempre costare una fortuna", ha scritto Roach, trasformando immediatamente quel look minimalista in un piccolo manifesto di moda.

Naturalmente, il resto dell'outfit era curato nei minimi dettagli. La t-shirt vintage è stata abbinata a un paio di décolleté bianche firmate Christian Louboutin, dimostrando ancora una volta come il segreto dello stile risieda soprattutto negli abbinamenti e non necessariamente nel prezzo dei singoli capi.

Il risultato è stato uno dei look più commentati dell'intero tour promozionale. L'episodio conferma ancora una volta il particolare approccio creativo che Zendaya e Law Roach hanno costruito nel corso degli anni. La loro collaborazione è diventata una delle più influenti nel panorama della moda contemporanea, grazie alla capacità di raccontare una storia diversa per ogni film che l'attrice promuove.

Non sempre magliette vintage

Durante il tour di Spider-Man, ad esempio, i due hanno spesso giocato con richiami all'universo del supereroe attraverso abiti decorati con ragnatele, tessuti metallici e silhouette ispirate al costume dell'arrampicamuri. Ma non è certo la prima volta che la coppia firma momenti diventati iconici.

Dune - Parte 2, l'abito robotico di Zendaya

Nel 2019, al Met Gala, Zendaya conquistò il pubblico trasformandosi in una moderna Cenerentola grazie a un abito Tommy Hilfiger che si illuminava dal vivo. Per Dune: Part Two sfoggiò invece una celebre armatura robotica firmata Thierry Mugler del 1995, mentre durante la promozione di Challengers diede vita a una vera e propria celebrazione del tenniscore con look personalizzati realizzati da Loewe e Lacoste.

Più recentemente, per il film The Drama, Roach ha costruito un percorso stilistico ispirato al matrimonio. Tra gli outfit spiccava anche un abito Vivienne Westwood già indossato agli Oscar del 2015, riproposto come simbolico "qualcosa di vecchio", fino ad arrivare a uno spettacolare vestito Schiaparelli impreziosito da piume nere e blu.

Nel frattempo, proprio durante quel periodo, Zendaya e Tom Holland sono convolati a nozze lontano dai riflettori. Fedeli alla loro proverbiale riservatezza, i due non hanno mai mostrato pubblicamente gli abiti scelti per il matrimonio, lasciando che anche quell'evento rimanesse esclusivamente privato.

Ed è forse proprio questa alternanza tra glamour estremo e semplicità assoluta a rendere Zendaya una delle icone di stile più influenti della sua generazione. Perché dopo aver indossato alcuni dei capi più spettacolari dell'alta moda mondiale, riesce ancora a catalizzare l'attenzione semplicemente con una vecchia t-shirt trovata su eBay.