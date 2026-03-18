Zendaya rompe il silenzio su Spider-Man: Brand New Day "Non vi deluderà"

Dal red carpet di The Drama, il suo nuovo film interpretato al fianco di Robert Pattinson, Zendaya ha lanciato un messaggio di amore e fiducia nei confronti del fidanzato Tom Holland lodando Spider-Man: Brand New Day.

Mancano ormai poche ore al lancio del trailer che vedrà la diva nuovamente nei panni di MJ, pronta ad affiancare Peter Parker nella sua lotta al crimine nei panni dell'Uomo Ragno. A chi si preoccupa per la qualità del film Sony/Marvel, l'attrice ribatte assicurando che il pubblico non resterà deluso.

Una scena di Spider-Man: Brand New Day

Che cosa ha detto Zendaya su Spider-Man: Brand Day

Quarto capitolo standalone dedicato allo Spider-Man di Tom Holland, il film arriva dopo la trilogia di Jon Watts per dare una svolta alle avventure del personaggio riportandolo per le strade di New York a combattere il crimine, come hanno anticipato le clip del trailer di Spider-Man: Brand New Day.

Nell'attesa un'entusiasta Zendaya ha dichiarato a Deadline di essere molto emozionata per il nuovo film definendolo "davvero meraviglioso". L'attrice ha ammesso di essere "di parte" riguardo a Holland e ha detto: "Tom è così talentuoso, è così bravo. E ci tiene così tanto. Penso che il pubblico non rimarrà deluso."

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Che cosa sappiamo sul ritorno di Zendaya in Spider-Man: Brand New Day

Tra poche ore il primo trailer di Spider-Man: Brand New Day potrebbe fornire qualche dettaglio sul ritorno di Zendaya nei panni di MJ, interesse sentimentale di Peter Parker. In un certo senso Spider-Man 4 segnerà un reset del franchise visto che, dopo l'incantesimo di Doctor Strange nel finale di Spider-Man: No Way Home, la memoria collettiva è stata cancellata e nessuno, compresa MJ, ricorda più la vera identità dell'Uomo Ragno.

Il film, diretto da Destin Daniel Cretton e scritto da Chris McKenna ed Erik Sommers, arriverà nei cinema a fine luglio. Al fianco di Tom Holland, che riprende il ruolo di Peter Parker, troveremo anche Jon Bernthal, Sadie Sink e Liza Colón-Zayas.

Per quanto riguarda Zendaya, a partire dal 1 aprile la ritroveremo al cinema a fianco di Robert Pattinson in The Drama dove interpreta Emma Harwood, una commessa di una libreria fidanzata con Charlie Thompson, direttore di un museo britannico di Londra. Pochi giorni prima del matrimonio, la loro relazione viene messa a dura prova quando uno dei due scopre delle sconvolgenti verità sull'altro. Il film, prodotto da A24, vede nel cast anche Mamoudou Athie, Alana Haim, Hailey Gates, Zoë Winters e Anna Baryshnikov. Tra i produttori troviamo Ari Aster e Lars Knudsen.

L'attrice è inoltre uno dei personaggi chiave del trailer di Dune - Parte 3, che fornisce gustose anticipazioni sul capitolo finale della trilogia sci-fi di Denis Villeneuve in cui l'attrice interpreta la misteriosa Chani.