Zendaya si prende una pausa: quali sono i motivi dell'addio temporaneo?

Dopo un 2026 che si rivelerà molto intenso per lei, l'attrice ha annunciato un periodo indeterminato di assenza dai set cinematografici e dalle apparizioni in pubblico

Nel pieno della promozione di The Drama, il suo ultimo film, Zendaya ha confessato l'intenzione di prendersi una pausa e allontanarsi per un po' di tempo dai set cinematografici dopo un 2026 che sarà decisamente molto intenso per lei.

Quest'anno, infatti, usciranno ben quattro film - e non pellicole qualunque, ma tra le più attese dal pubblico - con l'attrice nel cast principale, se non addirittura fra i protagonisti.

The Drama - Un segreto è per sempre: Zendaya in una scena

I motivi dell'imminente pausa di Zendaya

"Spero solo che quest'anno non vi stanchiate di me", ha dichiarato l'attrice durante il programma "Big Ticket" di Fandango. "Sono davvero grata a tutti coloro che sostengono i miei film o la mia carriera in qualsiasi modo".

Subito dopo Zendaya ha aggiunto: "Dopo questo, sparirò per un po'", ha dichiarato a Fandango, facendo il segno della pace con le dita. "Dovrò nascondermi". Il motivo, quindi, sembra essere la costante sovraesposizione a cui è costretta nelle ultime settimane e che si ripeterà per tutto il 2026 per via dei suoi impegni contrattuali nella promozione dei suoi progetti.

Per non appesantire il pubblico con la sua presenza costante in trasmissioni o semplicemente nel dibattito pubblico e sui social, l'attrice si prenderà dunque una pausa per permettere a tutti di prendere fiato, soprattutto a se stessa.

Euphoria 2: Zendaya nella nuova stagione della serie

Il 2026 di Zendaya: dal ritorno di Euphoria a Spider-Man: Brand New Day

L'attrice è attualmente impegnata nella promozione della misteriosa commedia nera The Drama - Un segreto è per sempre (in uscita l'1 aprile nelle sale italiane), in cui recita al fianco di Robert Pattinson, con il quale è stata ospite illustre di Amici di Maria De Filippi.

Successivamente, il 12 aprile, riprenderà il ruolo di Rue, che le è valso un Emmy, nella terza stagione di Euphoria, in arrivo a più di quattro anni di distanza dalla seconda stagione. A luglio, Zendaya ha in programma una doppia attesissima uscita con Odissea di Christopher Nolan e Spider-Man: Brand New Day, prima di concludere il suo 2026 da record con Dune: Parte Tre il 18 dicembre. Un anno decisamente impegnativo.

Il chiacchierassimo matrimonio con Tom Holland

Nonostante non ci sia ancora una conferma ufficiale da parte dei due, Zendaya e Tom Holland si sono sposati in segreto qualche settimana fa, come dimostra la fede al dito dell'attrice notata nelle recenti apparizioni.

La loro è una relazione sentimentale molto seguita ma mantenuta relativamente discreta. I due si sono conosciuti sul set di Spider-Man e, dopo anni di amicizia e voci, hanno confermato indirettamente la loro relazione intorno al 2021. Da allora appaiono insieme in occasioni pubbliche e interviste, mostrando grande complicità e rispetto reciproco, pur evitando di esporre troppo la loro vita privata.