Dune - Parte 3, tutte le anticipazioni tratte dal trailer e condivise dal cast e Denis Villeneuve

Arriverà a dicembre nei cinema di tutto il mondo Dune - Parte 3, l'attesa conclusione della trilogia sci-fi diretta da Denis Villeneuve tratta dai romanzi di Frank Herbert.

Il primo trailer ufficiale regala molte anticipazioni sulla situazione di Paul Atreides e degli altri protagonisti dopo il salto temporale compiuto rispetto a dove si è interrotta la storia e il cast ha condiviso qualche ulteriore spoiler.

Le anticipazioni del trailer di Dune - Parte 3

Il video si apre infatti con Paul e Chani, interpretati da Timothée Chalamet (che recentemente aveva definito il film come il capitolo più inquietante della saga) e Zendaya, che sono di nuovo insieme e stanno parlando dei nomi che sceglierebbero in caso diventassero genitori.

Il regista e gli attori, presenti a un Q&A organizzato per presentare il trailer di Dune - Parte 3, non hanno però voluto anticipare se la storia della coppia avrà un lieto fine.

Denis Villeneuve ha però anticipato: "C'è un salto temporale di 17 anni, durante il quale vediamo Paul alle prese con le conseguenze di aver avuto troppo potere e cercare di capire come uscire da questo ciclo di violenza. E ovviamente è un imperatore che può vedere il futuro, quindi è in un certo senso invincibile".

La situazione dei protagonisti

Florence Pugh, interprete della Principessa Irulan che ha sposato Paul per questioni strategiche, ha fatto una domanda a Zendaya che ha portato la star a spiegare: "Voglio iniziare dicendo che adoro Florence: è così talentuosa, così meravigliosa in questo ruolo. E l'ultima volta, durante il tour promozionale, abbiamo detto che abbiamo girato solo una scena insieme ed eravamo distanti. E io ho pensato: 'Spero che ne avremo di più'. Quindi non voglio anticipare nulla, ma è assolutamente fenomenale. Dovrete semplicemente vedere con i vostri occhi cosa succede, perché è un viaggio davvero incredibile".

Robert Pattinson ha successivamente rivelato di aver chiesto proprio all'interprete di Chani di essere coinvolto nella saga e di aver ricevuto una telefonata alcuni mesi dopo. Il suo personaggio, Scytale, è complesso ed è difficile capire da che parte stia, rappresentando un villain atipico perché non si può realmente capire se sia cattivo o buono: "Lo scoprirò anche io quando vedrò il film ed è un personaggio estremamente divertente da interpretare e il suo look è qualcosa di incredibile. Straordinario".

Anya Taylor-Joy ha invece parlato di Alia Atreides sottolineando: "La cosa che le sta più a cuore è l'amore e la devozione per suo fratello, perché è l'unica persona che le abbia mai fatto sentire di avere un senso. Lui l'ha capita ancor prima che nascesse".

L'attrice ha aggiunto: "Alia si trova in una situazione al contempo benedetta e maledetta molto intensa. Porta nella sua testa il peso e la saggezza di generazioni e generazioni. Non riesce mai a concentrarsi su una sola cosa. È come se tutto fosse ovunque, contemporaneamente".

Una storia con l'amore ancora al centro

Il regista ha ribadito che Dune - Parte 3 sarà un film molto diverso da quelli precedenti e si seguiranno personaggi impegnati nel tentativo di togliere il potere a Paul. Villeneuve ha inoltre spiegato: "Sarà una storia piuttosto intensa. Ma in fondo è ancora una storia d'amore. Ciò che la anima è ancora il legame tra Paul e Chani".

Il filmmaker ha ribadito: "Racconta la storia di Paul e Chani, delle loro difficoltà nella relazione, del peso e dell'incredibile pressione del mondo che li circonda, e di Paul che deve trovare una via d'uscita dal ciclo della violenza. E c'è qualcosa nel modo in cui il loro amore, il tempo e il modo in cui sono, il modo in cui la loro relazione si evolve, quello studio sulla relazione di tutti i personaggi, che è molto personale".

Il ritorno in scena di alcuni personaggi

Il ritorno in scena di Duncan Idaho sarà invece particolarmente importante e avverrà al momento giusto della storia: "Paul sta lottando con la sua identità e avere quel tipo di figura forte legata al passato avrà un enorme impatto".

Stilgar, interpretato da Javier Bardem, si ritroverà dopo 17 anni in una situazione complicata e interessante: "Penso che lo porti in un luogo dove vede realtà diverse di cosa significhi essere al potere dopo così tanto tempo... È un'ottima analogia sull'idea di potere e sull'avere il potere. E poi Stilgar è lì, in quella contraddizione".

A "invecchiare" le star è stato il lavoro compiuto da Heike Merker dopo aver scelto di concentrarsi su alcuni dettagli e non esagerare. Il filmmaker ha poi anticipato che verranno mostrato delle aree inedite e nuovi pianeti.

Le scelte compiute per le riprese e la musica

Le riprese sono state realizzate in parte anche per le sale Imax e Villeneuve ha raccontato: "Volevo affrontare questo progetto con un nuovo punto di vista. E mi sono rivolto al mio caro amico Linus Sandgren, il direttore della fotografia, e abbiamo deciso, insieme, di girare la maggior parte del film in pellicola. Era da anni che non giravo in pellicola. E abbiamo girato il film in 65 millimetri, per la maggior parte. Un aspetto importante è stato anche il fatto che abbiamo girato in pellicola IMAX, la prima volta per me. Ma ho mantenuto il deserto in digitale, perché mi piaceva la brutalità dell'IMAX digitale. Quindi il film è pensato per essere un'esperienza IMAX e per essere visto sul più grande schermo possibile. Abbiamo sognato il film".

La colonna sonora sarà firmata nuovamente da Hans Zimmer, che è già al lavoro: "Il film è diverso e lo sarà anche la colonna sonora. Ed è qualcosa per cui Hans è davvero entusiasta e si sta avvicinando con lo stesso spirito dei primi due film. Si tratta di un film di Dune, ma sarà diverso... Volevo che il pubblico, i fan, fossero entusiasti e in un certo senso sconvolti in un modo grandioso e sorpresi da dove abbiamo portato la storia".