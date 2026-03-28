Amici 25 su Canale 5: Zendaya, Robert Pattinson e gli altri ospiti di stasera

Stasera, sabato 28 marzo, in prima serata su Canale 5 va in onda la seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Nel primo appuntamento, tre allievi hanno già lasciato la gara. Ecco cosa vedremo questa sera: gli allievi rimasti in competizione, gli ospiti e chi parteciperà al format condotto da Alessandro Cattelan.
Ospiti della seconda puntata di Amici
Grande colpo di Maria De Filippi, che questa sera ospita due star internazionali e beniamini del pubblico più giovane: Zendaya e Robert Pattinson. Gli attori sono in Italia per presentare il loro film The Drama - Un segreto è per sempre, al centro di alcune critiche negli Stati Uniti da parte di un genitore di una vittima del massacro della Columbine High School. La pellicola uscirà nelle sale italiane il prossimo 1° aprile.
In studio anche The Kolors, che presenteranno il loro nuovo singolo Rolling Stone. Lo spazio comico questa sera sarà curato da Francesco Cicchella. Tra gli ospiti anche Belén Rodríguez e Luca Argentero, impegnato su Sky nella serie Avvocato Ligas.
I giudici del serale di Amici 25
In questa edizione, quattro giudici occupano le poltrone per valutare le performance dei cantanti e ballerini:
- Gigi D'Alessio, il cantante napoletano è una new entry
- Cristiano Malgioglio, alla sua quarta esperienza nel serale del programma
- Amadeus, confermato dopo l'esordio ad Amici 24
- Elena D'Amario, ballerina, al suo secondo anno in questa veste.
Le sfide di stasera 28 marzo
Anche nella seconda puntata gli allievi si sfideranno attraverso tre manche; al termine di ognuna sarà deciso l'allievo che sarà eliminato o chi andrà al ballottaggio finale.
Le squadre e gli allievi rimasti in gara
Dopo la prima puntata, i concorrenti ancora in gara sono divisi nei seguenti team:
- Squadra Zerbi-Celentano: Cantanti: Caterina, Elena, Plasma e Riccardo. Ballerini: Emiliano e Nicola
- Squadra Peparini-Cuccarini: Cantanti: Angie e Lorenzo. Ballerini: Alex e Simone
- Squadra Emanuel Lo-Pettinelli: Cantanti: Gard e Valentina. Ballerini: Kiara e Alessio
Password: il gioco condotto da Alessandro Cattelan
Questa settimana al gioco condotto da Alessandro Cattelan parteciperanno gli ospiti Belén Rodríguez e Luca Argentero. Ognuno dei due sarà accoppiato a uno dei giudici del programma.