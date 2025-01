Zendaya ai Golden Globes con un anello di fidanzamento? La risposta di Tom Holland

Zendaya ha rubato la scena ai Golden Globes 2025 non solo per il suo look, ma anche per un dettaglio che non è sfuggito ai fan più attenti: uno scintillante anello con diamante sull'anulare sinistro. Fidanzamento in vista?

Zendaya e Tom Holland: fidanzamento ufficiale?

L'attrice, nominata per la sua performance in Challengers, ha sfilato sul red carpet con un abito arancione satinato firmato Louis Vuitton e gioielli Bulgari, ma un grande diamante taglio cushion ha catturato l'attenzione. I social media sono esplosi di speculazioni. "È un anello di fidanzamento?!?" è stato l'argomento più dibattuto su Instagram. Altri si sono chiesti se la 28enne e il suo compagno, Tom Holland, con cui è legata dal 2021, abbiano deciso di fare il grande passo.

Al momento, i rappresentanti di Zendaya e Holland non hanno rilasciato dichiarazioni. Tuttavia, l'assenza di Tom al fianco di Zendaya alla cerimonia non è una sorpresa. In una recente intervista per Men's Health, l'attore ha spiegato: "Non è il mio momento, è il suo momento. E se andiamo insieme, diventa una cosa di coppia."

Oltre alla loro relazione personale, Zendaya e Tom Holland sono al centro di un nuovo progetto cinematografico. I due saranno protagonisti nel prossimo film di Christopher Nolan, un adattamento de L'Odissea di Omero, previsto per il 2026, che vedrà anche Anne Hathaway e Matt Damon tra i protagonisti.

Zendaya, dal canto suo, ha scelto di non affrontare direttamente i rumors, lasciando i fan liberi di sognare.