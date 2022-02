Zendaya difende Euphoria dalle critiche sull'uso delle droghe: "Non è un racconto morale"

Zendaya difende dalle critiche la serie TV HBO che la vede protagonista, Euphoria, da poco è tornata con la nuova stagione: l'attrice afferma che non si tratta di un racconto con una morale.

Euphoria: Zendaya in una immagine della serie

Le sue parole partono dopo le critiche allo show, che accusano la serie di glorificare l'utilizzo di droghe. Assoluta protagonista di Euphoria, Zendaya Coleman ha dichiarato a Entertainment Weekly:

"Il nostro show non è in alcun modo un racconto morale per insegnare alle persone come vivere la propria vita o cosa dovrebbero fare."

La giovane attrice ha continuato spiegando secondo lei qual è il vero scopo di Euphoria: "Forse speriamo di aiutare le persone a sentirsi un po' meno sole nella loro esperienza e nel loro dolore. E forse così si sentono come se non fossero gli unici ad attraversare o affrontare ciò con cui hanno a che fare"

Ricordiamo che Euphoria è un teen drama, adattamento statunitense dell'omonima serie televisiva israeliana, ed è la storia di un gruppo di adolescenti alle prese con le droghe, la scoperta del sesso e la costruzione della propria identità.