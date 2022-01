Sydney Sweeney di Euphoria si apre sulle sue scene di nudo passate e presenti

Sydney Sweeney, l'interprete di Cassie in Euphoria, si è recentemente aperta proposito delle sue scene di nudo, paragonando le sequenze controverse dello show, che hanno fatto molto discutere negli ultimi giorni, ad alcune sue esperienze passate.

Euphoria: Sydney Sweeney in una scena della serie

Per chi non lo sapesse, Euphoria segue le vicende di Rue, una tossicodipendente in via di guarigione interpretata da Zendaya, che lotta con le relazioni e la salute mentale insieme ai suoi coetanei. In una recente intervista del The Independent, la Sweeney ha parlato delle sue scene di nudo dello show, molte delle quali sono state diffuse online.

L'attrice ha rivelato di aver chiesto al creatore della serie, Sam Levinson, di togliere alcune delle sue scene in topless e che lui ha sempre acconsentito: "Ci sono momenti in cui Cassie avrebbe dovuto essere nuda e io dicevo a Sam: 'Non penso che sia necessario qui', al che lui rispondeva: 'OK, qui non ne abbiamo bisogno.'"

Nocturne: una scena del film con Sydney Sweeney

Sydney Sweeney ha dichiarato che Levinson l'ha sempre fatta sentire al sicuro: "Non mi sono mai sentita come se Sam mi stesse spingendo o stesse cercando di inserire una scena di nudo nello show. Quando non volevo farlo, non mi ha creato problemi". A quanto pare questo è ben diverso da alcune esperienze che l'attrice 24enne ha vissuto in passato: "Ho avuto esperienze orribili, andavo a casa e mi sentivo disgustosa. Non mi sentivo a mio agio con il cast o con la troupe, e non sentivo che il mio personaggio lo avrebbe fatto".