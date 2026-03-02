Tom Holland e Zendaya si sono sposati: matrimonio "privato" per le due star di Hollywood

La coppia avrebbe finalmente pronunciato il suo "Sì" in maniera ufficiale con una cerimonia lontana dagli occhi indiscreti di reporter e paparazzi

Tom Holland e Zendaya si sarebbero sposati in gran segreto e lontano dagli sguardi indiscreti dei paparazzi.

La coppia è notoriamente riservata e raramente parla in pubblico della propria relazione. Tuttavia, hanno spesso parlato apertamente dei vantaggi di lavorare insieme, confermando di trovarsi in perfetta sintonia sul set.

Tom Holland e Zendaya insieme a un evento

Il matrimonio tra le star confermato dallo stylist

La conferma dell'unione ufficiale tra Holland e Zendaya, i quali sono ufficialmente fidanzati da tempo, è arrivata dallo stilista dell'attrice, Law Roach.

Ai microfoni di Access Hollywood, infatti, ha dichiarato: "Il matrimonio è già stato celebrato. Ve lo siete perso". Il giornalista ha quindi chiesto: "È vero?" Roach ha riso e ha confermato: "È proprio vero".

Spider-Man: No Way Home, Zendaya, Tom Holland in un'immagine

Da Spider-Man alla vita reale: la storia d'amore tra Zendaya e Tom Holland

La coppia, che si è conosciuta sul set del film Marvel Spider-Man: Homecoming nel 2016, ha reso pubblica la propria relazione nel 2021. Le voci sul loro fidanzamento hanno iniziato a circolare dopo che Zendaya è stata avvistata alla cerimonia dei Golden Globe dello scorso anno con un anello di diamanti alla mano sinistra.

In seguito, nel 2025, Holland ha confermato il fidanzamento dopo aver corretto un giornalista che si era riferito a Zendaya come alla sua ragazza. In un video diffuso online, Holland ha riso mentre chiariva: "Fidanzata".

La gestione della vita privata della coppia

Sin dall'inizio la coppia ha scelto una linea molto chiara: proteggere la propria vita privata il più possibile. Pur essendo due tra i volti più riconoscibili della loro generazione - esplosi insieme grazie alla saga di Spider-Man - hanno sempre evitato di trasformare la relazione in uno strumento promozionale.

Niente interviste congiunte sulla loro storia, pochissime foto condivise sui social e dichiarazioni centellinate, spesso focalizzate più sul rispetto reciproco che sui dettagli personali. Questa strategia risponde a una consapevolezza precisa: l'iper-esposizione mediatica può mettere sotto pressione qualsiasi rapporto, soprattutto quando entrambi i partner sono costantemente sotto i riflettori.

In diverse occasioni, Holland ha parlato apertamente dell'importanza di "mantenere ciò che è sacro" lontano dal pubblico, mentre Zendaya ha ribadito di voler distinguere nettamente tra carriera e sfera privata.

The Odyssey: una scena con Matt Damon (Ulisse) e Zendaya (Atena)

Quali sono i loro prossimi progetti insieme per il 2026?

Quest'anno sia Zendaya che Tom Holland saranno tra i volti più attesi del cinema internazionale, con diversi progetti di alto profilo in uscita. Uno dei principali è Odissea, l'ambizioso adattamento epico diretto da Christopher Nolan, in cui Holland e Zendaya recitano rispettivamente nei panni di Telemaco e di Atena: l'uscita nelle sale è già fissata per l'estate 2026, e il film è tra i più attesi dell'anno per la sua portata visiva e il cast stellare internazionale.

Oltre a questo, entrambi torneranno nei panni dei loro celebri personaggi Marvel in Spider-Man: Brand New Day, previsto per il 31 luglio 2026: Tom Holland riprende il ruolo di Peter Parker mentre Zendaya è attesa come MJ in quella che sarà la quarta pellicola standalone del franchise con loro protagonisti.