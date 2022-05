Zendaya e Anne Hathaway splendide e sensuali nello spot di Bulgari diretto da Paolo Sorrentino

Bellissime e sensuali, adorne di gioielli e diamanti, Anne Hathaway e Zendaya, camminano e danzano nell'elegante spot diretto da Paolo Sorrentino per Bulgari.

Il premio Oscar Anne Hathaway e Zendaya sono le protagoniste assolute dello sport sui gioielli Bulgari diretto da Paolo Sorrentino. Intitolato "Unexpected Wonders", il cortometraggio di due minuti e mezzo è ambientato a Roma e richiama intrinsecamente i ruoli legati ai diamanti di Anne Hathaway in Ocean's 8 e Attenti a quelle due", con in più un pizzico di amore saffico.

"Accetta l'invito commovente di Roma e cerca la gioia e la meraviglia in ogni momento, scintillando di bellezza nei luoghi più sorprendenti, sapendo che rimanere curiosi ci apre a un'infinità di meravigliose opportunità", si legge nel commento allo spot. "Scopri #UnexpectedWonders, il nuovo Brand movie di #Bulgari. #Roma."

Anne Hathaway ammicca nel breve filmato "alla ricerca della meraviglia...", mentre Zendaya aggiunge, "... non ci sono finali". Eleganti gioielli sono sparsi nella tenuta mentre Hathaway osserva con desiderio le pietre preziose e la stessa Zendaya. Le due attrici sembrano condividere laa stessa complicità e i loro scambi di sguardi hanno auna tale carica sensuale da alimentare un intero film a sé stante.

All'improvviso, i gioielli cadono come petali dal soffitto. Le farfalle galleggiano vicino al viso di Anne Hathaway prima che si lanci in una danza lenta e sensuale che rievoca i movimenti di Uma Thurman in Pulp Fiction, ma al ralenti. Zendaya scivola nell'inquadratura affiancando la collega. Lil film si conclude con le braccia di Hathaway avvolte attorno a Zendaya, le loro teste che si toccano.

"Per scoprire meraviglie inaspettate", sussurra Zendaya.

L'ultima fatica di Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio, è stato candidato all'Oscar 2022 come miglior film internazionale. Sorrentino sta attualmente lavorando all'adattamento della storia vera Mob Girl su una madre che vive nel Lower East Side di New York e diventa un'informatrice sulla mafia per l'FBI.