Zawe Ashton ha dovuto 'rigirare completamente' The Marvels dopo aver partorito

Zawe Ashton, interprete dell'antagonista Dar-Benn in The Marvels, ha svelato ai microfoni di Daily Mail che ha dovuto "rigirare completamente" il film dopo aver partorito il suo primo figlio con Tom Hiddleston, suo marito. "Credevo che il film fosse finito. Sono rimasta incinta, ho partorito e poi mi hanno detto che sarei dovuta tornare sul set e rigirare praticamente tutto il film", racconta l'attrice. "Quello per me è stato il viaggio più grande affrontato con questo film: ho dovuto badare alla mia salute fisica e ho dovuto rifinire psicologicamente in quel posto, tornando a spaccare, dopo il parto."

L'attrice descrive poi il suo allenamento fisico per il film: "Non ero mai stata così in forma prima d'ora. Sono diventata forte, ho mangiato cibo salutare, è stata una parte importantissima del mio viaggio di preparazione per questo film. Tutta la parte legata all'imparare gli stunt e le acrobazie è stata probabilmente una delle cose più rinvigorenti che abbia mai fatto in vita mia."

Kelsey Grammer rompe il silenzio sul suo debutto all'interno dell'MCU nella scena mid-credits di The Marvels e conferma che farà altre apparizioni. Nella scena mid-credits in questione, Grammer riprende i panni del Dr. Hank McCoy, alias Bestia, il mutante peloso e blu che ha interpretato nella saga cinematografica degli X-Men. Questa ultima scena, secondo molti, suggerisce che i mutanti potrebbero essere fondamentali per i piani della Saga del Multiverso dei Marvel Studios, che meditano da tempo il loro ingresso nel franchise.

In un'intervista con The Wrap, Grammer ha finalmente commentato il suo debutto nell'MCU: "Spero che rivedrete Bestia. Ma posso dire con una certa sicurezza che lo vedrete di nuovo. Mi piacerebbe molto che accada", ha detto l'attore. Grammer ha poi dichiarato di essere "molto soddisfatto" del successo alla sua apparizione in The Marvels e ha rivelato che molte persone lo hanno contattato dopo aver visto il finale del film. "Ho sempre desiderato interpretarlo di nuovo. Lo vedo come un personaggio straordinario, un vero personaggio di gravitas e importanza nella nostra cultura. Sono felice che Bestia sia tornato e spero che ritorni in futuro", ha concluso la star.