C'è ancora domani di Paola Cortellesi batte The Marvels al debutto al botteghino italiano

The Marvels ha perso il primo e il secondo round al botteghino italiano contro Paola Cortellesi e la rivelazione C'è ancora domani; come andrà il weekend?

La sfida tutta al femminile tra Paola Cortellesi e Captain Marvel è stata vinta dall'attrice e neoregista italiana. Al debutto nei cinema italiani l'8 novembre, The Marvels non si è imposto, aprendo solo in seconda posizione, dietro a C'è ancora domani, film rivelazione di Paola Cortellesi** che domina la vetta degli incassi da oltre due settimane.

The Marvels: Brie Larson in una scena del trailer

Mercoledì 8 novembre C'è ancora domani ha incassato 581.901 euro totalizzando 98.223 presenze, lasciandosi alle spalle The Marvels, che ha aperto con 280.716 euro e 38.232 presenze (dati Cinetel). La stessa situazione si è ripetuta ieri, giovedì 9 novembre, quando C'è ancora domani ha incassato 413.557 euro, con 61.668 presenze, mentre The Marvels non è andata oltre i 176.428 euro e le 24.514 presenze. Il cinecomic Marvel non sembra neppure aver goduto dello zoccolo duro dei fan che si recano per primi in sala per evitare spoiler.

Vedremo se nel weekend la pellicola diretta da Nia DaCosta e interpretata da Brie Larson recupererà terreno, ma per adesso la strada per il sequel di Captain Marvel sembra tutta in salita.

La sfortuna di The Marvels

Mentre approfondiamo le ragioni dell'incredibile successo dell'esordio alla regia di Paola Cortellesi, esploriamo la recensione di The Marvels per preparaci alla visione del film accolto nelle scorse settimane come un potenziale flop al botteghino, ma promosso da gran parte della critica.