Zack Snyder's Justice League, trionfo di vendite per l'edizione home video del film

Grande successo per l'edizione home video di Zack Snyder's Justice League, che sta dominando le classifiche degli acquisti di Blu-Ray e DVD.

La Zack Snyder's Justice League sta andando alla grande anche in home video. Le edizioni Blu-Ray e DVD del film DC risultano tra le più vendute dell'ultima settimana.

Come riporta il sito CBR, la Justice League di Zack Snyder non si limita a battere solo i cattivi di turno, ma anche la concorrenza nelle classifiche di vendita.

I DVD e Blu-Ray più acquistati secondo NPD VideoScan First Alert nella settimana terminata con l'11 settembre sono proprio quelli relativi alla versione integrale del film diretto da Snyder.

Il 75% delle vendite registrato è tutto dell'edizione Blu-Ray - di cui la versione 4K Ultra HD Blu-ray occupa il 38% -, mentre il rimanente 25% spetta ai DVD standard.

Il cinecomic DC ha dunque battuto l'horror con Patrick Wilson e Vera Farmiga The Conjuring: Per ordine del Diavolo, che è arrivato secondo nella classifica delle vendite, e l'action comedy con Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Antonio Banderas e Salma Hayek, The Hitman's Wife's Bodyguard, posizionatosi al terzo posto.

L'uscita dell'edizione home video di Zack Snyder's Justice League era stata pubblicizzata sui social dallo stesso Snyder durante il Batman Day, e dai fan nei giorni precedenti, che hanno anche creato l'hashtag #SnyderCutHomecoming.