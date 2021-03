Zack Snyder's Justice League: il regista smentisce la presenza di un easter egg legato ai fumetti

Zack Snyder ha smentito una teoria legata a un potenziale easter egg che sarebbe presente nella sua versione di Justice League. I fan avevano infatti ipotizzato che ci fosse un legame tra un personaggio che appare nel film e il mondo dei fumetti della DC, non proseguite però con la lettura se non volete spoiler .

In Zack Snyder's Justice League appare infatti Linda Reed, interpretata dall'attrice Amanda Maud, una madre che ha problemi economici. Victor Stone, ovvero Cyborg, la aiuta hackerando il suo conto in banca fingendo che abbia vinto un premio di 100.000 dollari.

Il magazine Esquire ha quindi chiesto se quell'elemento della storia del personaggio interpretato da Ray Fisher fosse un riferimento al personaggio che si chiama Linda Reed tra i fumetti. Zack Snyder ha dichiarato: "Francamente no, non lo era. Quello non è un easter egg, ma va bene. Farei quel tipo di cose".

I fan avevano ipotizzato che Linda Reed fosse la sorella gemella di Ramona Reed, ovvero l'eroina Archer Girl, che aveva debuttato tra le pagine di Adventure Comics venendo coinvolta nella storia di villain come Jack Swain e Bill Larson, che volevano usare le sue capacità per i propri scopi. Le sorelle, nei fumetti, avevano inoltre un padre incriminato e con problemi economici.

In Zack Snyder's Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman (Henry Cavill) non sia stato vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da una minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Zack Snyder's Justice League, in uscita il 18 marzo, è interpretato da Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa, Ezra Miller, Willem Dafoe, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K. Simmons. La sceneggiatura è di Chris Terrio, da una storia di Chris Terrio, Zack Snyder e Will Beall, basata sui personaggi della DC, Superman creati da Jerry Siegel e Joe Shuster. I produttori del film sono Charles Roven, Deborah Snyder, mentre i produttori esecutivi sono Christopher Nolan, Emma Thomas, Wesley Coller, Jim Rowe, Curtis Kanemoto, Chris Terrio e Ben Affleck.