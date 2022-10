Zack Snyder's Justice League verrà proiettato per la prima volta sul grande schermo grazie a Kevin Smith che ha annunciato alcuni progetti legati al cinema Smodcastle Cinemas, di cui è proprietario.

Durante un episodio del podcast Fatman Beyond, il regista ha svelato i progetti relativi agli eventi che ha intenzione di ospitare nel New Jersey.

Kevin Smith ha annunciato una serie di proiezioni e sessioni di domande e risposte che si intitolerà Directly Responsible: Face-to Face with Filmmakers at Smodcastle che potrà contare sulle apparizioni di Joe e Anthony Russo, Zack Snyder e Jason Reitman. Per l'occasione, i fan della DC potranno vedere sul grande schermo Zack Snyder's Justice League, che ha debuttato solo in streaming dopo le tante richieste del famigerato montaggio originale con il materiale girato prima del passaggio di consegne a Joss Whedon compiuto su richiesta di Warner Bros. Kevin ha spiegato: "Zack Snyder sta venendo il prossimo anno e ha detto 'Non ho mai mostrato Justice League in un cinema', quindi ho risposto 'Fratello, portalo!'".

Smith, ha inoltre svelato che verranno proiettati i film di John Hughes in occasione della retrospettiva The Movies That Made Me, condotta dallo stesso regista, e un gruppo di titoli che hanno in comune il fatto di essere stati prodotti in New Jersey.

In Zack Snyder's Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman (Henry Cavill) non sia stato vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da una minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.