Zack Snyder's Justice League: il nuovo poster del film

Zack Snyder's Justice League arriverà il 18 marzo, per la gioia dei tanti fan che stanno chiedendo da anni di vedere la versione originale del film, e il regista ha ora condiviso un nuovo poster.

L'immagine condivisa su Twitter è stata accompagnata da una didascalia molto semplice che sottolinea "Eroi".

In occasione del debutto di Zack Snyder's Justice League, inoltre, è stata annunciata una collaborazione con un gruppo di artisti che, grazie a un'iniziativa del regista, ha realizzato la propria rappresentazione dei vari membri della Justice League, dando via a una collezione unica di t-shirt che saranno disponibili su Footaction.com e in alcuni negozi della catena Foot Locker nelle singole giornate. Ecco il calendario:

11 marzo - Batman nella versione di Jacob Rochester - @jacob_rochester

12 marzo - Superman nella versione ideata da Jen Bartel - @heyjenbartel

13 marzo - Aquaman ritratto da Matt Taylor - @matttaylordraws

14 marzo - The Flash nella versione di Rob Zilla - @rob_zilla_iii

15 marzo - Wonder Woman ritratta da Yuko Shimuz - @yukoart

16 marzo - Cyborg nella versione di Tracie Ching - @tracieching

17 marzo - Darkseid nella versione ideata da Oliver Barrett - @oliverbarrett

Nel cast della nuova versione di Justice League ci saranno Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Ciarán Hinds, Ray Porter, Joe Manganiello, e Jared Leto.

In Italia il lungometraggio sarà disponibile per l'acquisto su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Dal 1° aprile, il film sarà inoltre disponibile per il noleggio su Sky Primafila e Infinity.