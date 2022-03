Zack Snyder's Justice League: Wayne T. Carr svela una nuova foto in versione Green Lantern

Wayne T. Carr ha condiviso online una nuova foto che lo ritrae in versione Green Lantern, tratta dalla scena realizzata per Zack Snyder's Justice League.

Nell'anniversario dell'uscita di Zack Snyder's Justice League su HBO Max l'attore Wayne T. Carr ha condiviso online una nuova foto di Green Lantern*.

L'attore ha svelato lo scatto che lo ritrae nella versione ideata dal regista di John Stewart, sottolineando: "Date ai fan ciò che vogliono, Justice League 2 e 3 #RestoreTheSnyderVerse".

La scena in cui recita Wayne T. Carr è stata poi tagliata dal montaggio finale di Zack Snyder's Justice League e il regista ha sottolineato che la scelta è stata obbligata dal fatto che HBO Max stesse sviluppando un altro progetto su Green Lantern. Il filmmaker aveva però confermato che il personaggio che aveva affidato all'attore era quello di John Stewart: "Gli avevo detto che c'era una possibilità che non apparisse nel film mentre stavamo girando quella scena nel mio vialetto e non sono sicuro al 100% che pensasse fosse reale. Gli stavo parlando e ne era entusiasta. Ha amato il film ed era super entusiasta per l'accoglienza che il film ha ricevuto, ha accettato la situazione con enorme sportività".

Carr, in un episodio di Lightcast, aveva aggiunto: "Zack mi aveva detto 'La gireremo e vedremo cosa dice lo studio'".