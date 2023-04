Zack Snyder’s Justice League: la Blu-Ray 4K Ultra HD Comic Edition è su Amazon a un prezzo mai visto prima

La Zack Snyder's Justice League Comic Edition (4K Ultra HD + Blu-Ray) è su Amazon con un'offerta imperdibile per tutti gli appassionati. Se amanti dei supereroi DC e del lavoro del regista non potete lasciarvi scappare un'occasione così. Adesso, e per un periodo di tempo limitato, è possibile comprare questa particolarissima edizione home video a 23.99 €, con uno sconto del 60% sul prezzo base (di 59.90 €). Potete acquistarla dal box qui sotto.

Nella Zack Snyder's Justice League Comic Edition (4K Ultra HD + Blu-Ray) troverete: Il film Zack Snyder's Justice League in 4K UHD + Blu-ray, il comic book Justice League: Origini con copertina originale realizzata da Panini e Un poster inedito 30x50 con illustrazione originale di Lee Bermejo.

La Zack Snyder's - Comic Edition è il quarto cofanetto di una serie di quattro nato dalla collaborazione tra Warner Bros. Discovery, DC e Panini Comics. Si tratta di un'edizione limitata attraverso cui potrete gustarvi tutti i 242 minuti della cosiddetta "Snyder's Cut" con il formato video migliore possibile e il Dolby Vision. Il tutto accompagnato dai contenuti speciali (Behind the Scene, Making Of e interviste al cast) e da un albo unico nel suo genere realizzato da Geoff Johns e Jim Lee, impegnati a ricostruire le origini dei protagonisti della pellicola sulla carta stampata, insieme a un poster inedito firmato dal fumettista e disegnatore statunitense Lee Bermejo.