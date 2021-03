Zack Snyder's Justice League al posto di Tom & Jerry per un problema tecnico e i video diventano virali

Zack Snyder's Justice League ha compiuto il suo debutto sugli schermi in anticipo e per errore: un capitolo del film è infatti apparso a molti utenti di HBO Max durante la visione di Tom & Jerry.

Secondo alcuni utenti sulla piattaforma c'è stato qualche problema tecnico che ha portato inconsapevolmente alla visione di alcune scene dell'atteso progetto tratto dai fumetti della DC.

Su Twitter sono apparsi alcune ore fa dei messaggi in cui si dichiarava che scegliendo il film Tom & Jerry, a un certo punto, ci si ritrovava inaspettatamente a vedere Zack Snyder's Justice League. Su Twitter sono così apparsi dei video che mostrano l'entrata in scena di Martian Manhunter e la sequenza che vede coinvolti anche il Joker e Deathstroke.

Warner Media non ha rilasciato alcun commento e l'errore, che si presentava dopo un'ora del film dedicato ai simpatici personaggi animati, è stato risolto.

Sui social, tuttavia, non sono mancate le battute ironiche e ipotesi di possibili complotti per far "fallire" il debutto della versione del film ideata inizialmente da Snyder, mentre altre persone hanno sottolineato che si è trattato probabilmente di un errore compiuto a causa della data prevista per il debutto del progetto scambiando così l'8 marzo per il 18.

Tra i commenti più divertenti ci sono però quelli che esprimono l'entusiasmo per un possibile crossover tra il mondo di Tom e Jerry e il DC Universe.

Nel cast della nuova versione di Justice League ci saranno Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Ciarán Hinds, Ray Porter, Joe Manganiello, e Jared Leto.

In Italia il lungometraggio sarà disponibile per l'acquisto su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Dal 1° aprile, il film sarà inoltre disponibile per il noleggio su Sky Primafila e Infinity.