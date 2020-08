Zack Snyder è Tom Cruise e lo Snyder Cut la sua Mission Impossible: il video virale

In un video deepfake diventato virale, Zach Snyder sostituisce Tom Cruise in Mission: Impossible come risposta allo scetticismo intorno allo Snyder Cut.

Sui social è apparso un video fan-made che ritrae Zack Snyder nei panni di Tom Cruise in Mission: Impossible, chiaro riferimento al rilascio dello Snyder Cut, considerato a lungo come una "missione impossibile" per il regista statunitense.

Dopo questa annata a dir poco anomala, dal punto di vista delle uscite cinematografiche, il 2021 promette di recuperare il tempo perduto attraverso le uscite di alcuni titoli molto attesi, tra cui proprio il settimo capitolo della saga iniziata nel lontano 1996. Non solo, durante la prossima stagione primaverile, su HBO Max verrà rilasciato il tanto atteso Snyder Cut, che permetterà ai fan del DCEU di scoprire cosa sarebbe stato di Justice League se solo il film lo avesse ultimato e post-prodotto Zack Snyder.

Negli anni che hanno succeduto l'uscita dell'opera nelle sale, in molti non hanno creduto all'esistenza di questa versione firmata dal regista di 300 e L'uomo d'acciaio, mentre altri pensano tuttora che questo taglio non porterà chissà quale miglioramento ad un film bocciato all'unanimità da pubblico e critica. Sono comunque molti di più coloro che non vedono l'ora di potersi godere l'opera, nella quale il Super-Man di Henry Cavill raggiungerà l'apice, come ha anticipato lo stesso Snyder in una recente intervista.

Per quanto riguarda Mission: Impossible 7, l'uscita al cinema è prevista per il 19 novembre 2021, mentre per vedere l'ottavo capitolo della saga bisognerà aspettare il 4 novembre 2022. Lo Snyder Cut sarà invece disponibile il prossimo anno sulla piattaforma streaming HBO Max e già nei prossimi giorni sarà possibile vedere il primo trailer ufficiale che verrà lanciato dallo stesso Zack Snyder durante il DC FanDome, evento in programma il 22 agosto che riunirà le star del DCEU e presenterà in anteprima i film più attesi dei prossimi anni.