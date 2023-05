Zack Snyder: "Il pubblico non capisce i miei film DC"

Zack Snyder sente che il pubblico non ha compreso fino in fondo i risultati che voleva ottenere con i film realizzati per i DC Studios.

Il mea culta di Zack Snyder arriva dopo l'evento Full Circle Justice League 2023, con cui ha celebrato la sua trilogia DC L'uomo d'acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League. Trilogia che il pubblico sembra non aver compreso, come ammette lo stesso regista.

Zack Snyder ha diretto tre film di supereroi per Warner Bros. e DC. Come riporta The Direct, secondo il cineasta le recensioni negative che hanno accolto Batman v Superman: Dawn of Justice sono motivate dalla mancata comprensione da parte del pubblico del suo approccio alla narrazione: "Forse mi sbaglio, ma credo che molte persone siano andate al cinema pensando 'Andiamo a divertirci con un film di supereroi. Abbiamo dato loro questa sorta di film di supereroi mitologici moderni decostruttivista hardcore, pesantemente stratificato ed esperienziale che ha bisogno di grande attenzione. Non è stato bello per loro, non hanno gradito. Hanno detto, 'Cosa? Non è divertente. È estenuante."

La reazione alle critiche a Batman v Superman

Batman v Superman: Dawn of Justice - Ben Affleck e Zack Snyder sul set

Batman v Superman: Dawn of Justice è il secondo film del DCEU diretto da Zack Snyder ed è un sequel diretto de L'uomo d'acciaio. Inoltre è il primo film che vede riunita la Trinità DC - Superman, Batman e Wonder Woman - sul grande schermo. Nel film Henry Cavill fa ritorno nei panni di Superman mentre Ben Affleck e Gal Gadot debuttano nel DCEU nei ruoli di Batman e Wonder Woman. Nel cinecomic Lex Luthor, ossessionato dalla follia distruttiva, manipola Batman spingendolo a combattere contro Superman. Nonostante la ricezione controversa da parte della critica, il film si è rivelato un enorme successo al botteghino incassando 873,6 milioni nel mondo.

Esiste un futuro per lo SnyderVerse?

Batman v Superman: Zack Snyder e Henry Cavill durante le riprese

Zack Snyder ha abbandonato la regia di Justice League nel 2017 a causa di una tragedia familiare, ma è tornato per completare il montaggio della sua versione del film su pressione dei fan, dando vita alla Zack Snyder's Justice League per HBO Max nel 2020. Sebbene il regista sia passato a progetti di natura diversa, stringendo un accordo con Netflix, ci sono ancora fan che sperano in un suo ritorno nel DCEU e in una prosecuzione dello SnyderVerse. Al momento, Warner Bros. e DC non sembrano intenzionate a richiamare il regista, dando retta alla campagna #RestoreTheSnyderVerse, e hanno optato per un riavvio del franchise sotto la guida di James Gunn e Peter Safran. I primi progetti che verranno realizzati come parte del piano decennale dei due co-CEO per il DCU sono la serie animata Creature Commandos, lo spin-off di Peacemaker Waller e il film campione d'incassi Superman: Legacy, che vedrà una versione più giovane di Superman al posto di Henry Cavill.