Zack Snyder sui film Marvel: come sarebbe stato il MCU nelle sue mani?

Zack Snyder torna sull'argomento Marvel, riflettendo su come sarebbe potuto essere il Marvel Cinematic Universe in mano sua, e quanto successo avrebbe potuto avere.

L'architetto del DC Universe cinematografico Zack Snyder torna a parlare della "rivale" Marvel durante un'intervista con il sito The Guardian, ipotizzando cosa sarebbe potuto accadere se fosse stato lui alla guida del Marvel Cinematic Universe.

Dal 2008 a oggi, quello del MCU è diventato un modello transmediale di grandissimo successo, a prescindere dall'apprezzamento che può aver trovato tra i professionisti del cinema.

Non a caso, uno dei più grandi registi, Martin Scorsese, diversi mesi fa diede avvio a una polemica che ancora oggi stenta a placarsi sulla qualità dei prodotti sui supereroi, in particolare quelli facenti parte dell'operazione portata avanti dai Marvel Studios.

E mentre c'è chi prende le parti del regista di Quei Bravi Ragazzi e The Irishman nella discussione, c'è anche chi è di opinione totalmente opposta.

E in una recente intervista in occasione del press tour di Army of the Dead, a Zack Snyder è stata chiesta la sua opinione in merito alle dichiarazioni di Scorsese, e la sua risposta è stata: "Oh, è legittima. Martin Scorsese è un genio. E se sei davvero bravo in qualcosa, commentare quel mondo è totalmente tuo diritto. E ciò non va a detrimento del mio rispetto nei suoi confronti".

E continua, ridendo: "Sono certo che non stesse parlando dei miei film. O forse sì, ma mi piace pensare che non fosse così. Credo ce l'avesse con 'gli altri'".

E a proposito degli altri, un'altra domanda lo porta direttamente sulla via del "E se...", chiedendogli cosa avrebbe fatto diversamente se ci fosse stato lui alla guida del MCU.

"Nulla" afferma Snyder "Avrei potuto cambiarlo, così che avrebbe avuto guadagni minori o sarebbe stato meno amato. Ma per quel che hanno creato, non so se ci fosse un modo migliore di realizzarlo".

E voi, che ne pensate? Siete d'accordo? Vi sarebbe piaciuto vedere un MCU targato Zack Snyder?