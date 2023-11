Zack Snyder confessa: 'Passo le nottate a giocare a Fortnite'

Intervistato da Wired in occasione dell'uscita di Rebel Moon, il suo prossimo film prodotto da Netflix, Zack Snyder ha rivelato tutto il suo amore per il videogioco Fortnite e ha ammesso anche qualche difficoltà nella gestione dell'equilibrio tra vita privata e lavoro. "In effetti, sono piuttosto bravo", ammette il regista. "Ma capita spesso che mia moglie mi trova in salotto alle tre del mattino e mi dice: 'Stai ancora giocando a Fortnite in piena notte contro dei dodicenni?' E la risposta è sempre sì."

Il regista aggiunge: "Non penso proprio che sappiano che sono io. Il mio personaggio è Mr. Miguardi, dalla serie Rick and Morty. Se per caso siete stati uccisi da Mr. Miguardi, forse in realtà era Zack Snyder".

Zack Snyder torna a parlare del suo Rebel Moon, nuovo ambizioso progetto fantascientifico, e delle versioni vietate ai minori in arrivo. Come anticipato in precedenza, Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco e Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice approderanno su Netflix in una duplice versione, PG-13 e Rated.

"Sono molto orgoglioso della versione PG-13, la versione per un pubblico più ampio, perché direi che soddisfa davvero una portata mitologica fantastica, senza tempo", ha detto Snyder a EW. "Quello che abbiamo fatto con l'altra versione è divertente e sovversivo perché un film di fantascienza vietato ai minori su questa scala non dovrebbe esistere."