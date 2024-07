Zack Snyder annuncia un nuovo film senza effetti visivi

Zack Snyder ha appena parlato dei suoi prossimi progetti e uno di questi sembra fantastico. Il regista, noto per i suoi numerosi film di supereroi, ha ammesso di voler realizzare un piccolo film.

Zack Snyder ha diretto film come Watchmen, 300, L'uomo d'acciaio, Dawn of the Dead e Zack Snyder's Justice League, e tutti sono grandi film d'azione con molti effetti visivi. A poca distanza dal suo ultimo film Rebel Moon, trasmesso in streaming su Netflix, il regista ha ammesso in un'intervista a ReelBlend Podcast che si concentrerà su un progetto diverso.

Le parole di Snyder

"Stiamo cercando di fare un piccolo film in questo momento", ha rivelato Snyder. "Non dirò di cosa si tratta. Mi chiedevo: posso fare un film senza effetti visivi per cinque minuti? E poi possiamo tornare alla follia. Ecco cosa stiamo cercando di fare in questo momento. Dovrei scrivere questo piccolo film".

Con l'imminente uscita il 2 agosto delle director's cut di Rebel Moon 1 e 2, Snyder ha condiviso il suo interesse a continuare questo mondo. Vuole anche tornare a rivisitare il franchise di Army of the Dead e capitalizzare quelle storie, ma un film più piccolo potrebbe rivelarsi una grande pausa di cui potrebbe beneficiare. Spesso i film di Zack Snyder sono stati criticati per la mancanza di profondità dei personaggi, soprattutto le due parti di Rebel Moon, e la critica si è lamentata del fatto che fossero tutto stile e niente sostanza.

I due film sono pieni di momenti esplosivi, combattimenti coreografici ed effetti visivi impressionanti, ma fanno poco per far sì che il pubblico si interessi ai personaggi. Magari un nuovo progetto più piccolo potrebbe essere un ottimo esercizio per concentrare l'attenzione sulla narrazione e sui personaggi. Inoltre, l'imminente progetto senza titolo è solo una pausa tra tutti i film pieni di VFX, quindi sarebbe un ottimo esperimento.

La saga di Rebel Moon racconta cosa accade quando una colonia pacifica ai margini di una galassia si ritrova minacciata dagli eserciti di una forza tirannica. Kora (Sofia Boutella), una misteriosa straniera che vive tra gli abitanti del villaggio, diventa la loro migliore speranza di sopravvivenza e mette insieme un gruppo di combattenti addestrati che si uniscano a lei per prendere una posizione impossibile contro il MotherWorld. La giovane riunisce una banda di guerrieri: outsider, ribelli, contadini e orfani di guerra provenienti da mondi diversi che condividono un comune bisogno di redenzione e vendetta. Mentre l'ombra di un intero Regno incombe sulla più improbabile delle lune, viene intrapresa una battaglia per il destino di una galassia e, nel frattempo, viene formato un nuovo esercito di eroi.