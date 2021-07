Zach Braff affianca Cole Sprouse e Lana Condor nel film Moonshot

Zach Braff si prepara ad affiancare Lana Condor e Cole Sprouse nella romcom fantascientifica Moonshot, prodotta da HBO Max. Nel cast anche Mason Gooding, Emily Rudd e Lukas Gage.

Zach Braff sul Red Carpet degli Independent Spirit Awards 2007

Secondo la descrizione ufficiale del progetto, Moonshot"è ambientata in futuro in cui Marte è terraformato e colonizzato con il meglio che l'umanità può offrire". Due studenti universitari molto diversi tra loro finiscono per unire le forze e salgono di nascosto a bordo di uno space shuttle con destinazione il pianeta rosso per riunirsi con le persone amate.

Zach Braff interpreta la mente dietro lo sforzo di colonizzare Marte, un uomo descritto come un imprenditore e un visionario.

Alla regia del film ci sarà Chris Winterbauer, mentre la sceneggiatura è firmata da Max Taxee. Il progetto sarà prodotto da Greg Berlanti e Sarah Schechter.

Moonshot segnerà una reunion per Zach Braff e Gred Berlanti vent'anni dopo il debutto di Berlanti, Il club dei cuori infranti, che vedeva l'attore nel cast.