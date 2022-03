Moonshot: Cole Sprouse e Lana Condor nel trailer della romcom

Lana Condor e Cole Sprouse al centro del trailer della romcom fantascientifica Moonshot, prodotta da HBO Max, che vede nel cast anche Zach Braff, Mason Gooding, Emily Rudd e Lukas Gage.

Moonshot"è ambientata in futuro in cui Marte è terraformato e colonizzato con il meglio che l'umanità può offrire". Due studenti universitari molto diversi tra loro finiscono per unire le forze e salgono di nascosto a bordo di uno space shuttle con destinazione il pianeta rosso per riunirsi con le persone amate. Tuttavia, quando Sophie si reca a Mnars per seguire il suo ragazzo Calvin (Mason Gooding), Walt la segue e una nuova storia d'amore si accende tra le stelle.

Zach Braff interpreta la mente dietro lo sforzo di colonizzare Marte, un uomo descritto come un imprenditore e un visionario.

Nel trailer vediamo Walt che, mentre si avventura per lo spazio, confessa i propri sentimenti dicendo: "Quando trovi quella cosa per_ cui sei disposto ad attraversare l'intero universo, assicurati che sia pronta a fare lo stesso per te"_.

Parlando del progetto, Lana Condor ha dichiarato a People: "Non avevo mai ricevuto una sceneggiatura, almeno nella mia casella di posta, che fosse ambientata nello spazio. Da quello che so, di solito lo spazio è riservato ai Matt Damon e ai Matthew McConaughey del mondo. In genere non è disponibile per il genere young adult".